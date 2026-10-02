Esta disparatada película convierte 'Downton Abbey' en una parodia. Es una comedia tan absurda que desmonta todos los tópicos del género

El drama de época se ha convertido en uno de esos géneros que parecen pedir a gritos una buena parodia, y 'Un muerto a la hora del té' ('Fackham Hall') ha recoge muy bien ese guante. Después de que 'Agárralo como puedas' recuperase este año el gusto por reírse de los códigos de otros géneros, esta nueva comedia británica pone ahora en el punto de mira uno de los grandes referentes de las ficciones históricas de los últimos años: 'Downton Abbey'.

La película, escrita por un grupo de guionistas británicos entre los que se encuentra el humorista Jimmy Carr, utiliza las mansiones señoriales, los romances imposibles, las intrigas familiares y las diferencias entre aristócratas y sirvientes para construir una farsa disparatada que combina misterio, romance y humor absurdo. Su premisa parte de elementos reconocibles para cualquier aficionado al género, pero los lleva hasta el extremo para sacar partido de algunas de las costumbres y convenciones más peculiares de la aristocracia británica. Y cada engranaje funciona muy bien.

Convertir el drama de época en una comedia

'Un muerto a la hora del té' tiene una trama relativamente sencilla, especialmente para los que estén familiarizados con los dramas históricos. Poppy Davenport (Emma Laird) está a punto de casarse con su primo Archibald (Tom Felton), aunque está enamorada de un hombre de una clase social inferior. Cuando la boda fracasa, su hermana pequeña, Rose (Thomasin McKenzie), pasa a ocupar su lugar en la complicada maquinaria matrimonial de la familia. El problema es que Rose se enamora de Eric Noone (Ben Radcliffe), un apuesto carterista que llega a Fackham Hall con una carta que nunca llega a entregar y que termina consiguiendo un puesto entre el servicio de la mansión.

A partir de aquí, la película aprovecha todos los ingredientes reconocibles del género para llevarlos al terreno de la sátira. Y se ríe especialmente de la sensibilidad británica más anticuada que daba buena parte de su encanto a 'Downton Abbey', desde los matrimonios entre primos de la aristocracia hasta la obsesión por conservar la riqueza dentro de la familia. Incluso el lema de los Davenport se convierte en un chiste sobre sus particulares tradiciones familiares. Todo ello sirve como punto de partida para una comedia que no tiene demasiado interés en mantener la solemnidad habitual de los dramas de época.

Además, con una duración de solo 97 minutos, el filme evita que su propuesta llegue a hacerse pesada. Su duración le da a la película el tiempo justo para desarrollar a su peculiar elenco de personajes, arrancar algunas risas al público y concluir todo con un gran final. Jim O'Hanlon, director de la adaptación de 'Emma' de 2009, utiliza además el lenguaje visual de los dramas históricos para conseguir que la película resulte familiar incluso cuando está llevando sus convenciones hasta el absurdo. Y la producción, los escenarios y el reparto contribuyen a que parezca un drama de época completamente serio.

Por otro lado, la trama incorpora también un misterio con ecos de Agatha Christie, con el detective Watt (Tom Goodman-Hill) convertido en una versión exagerada de Hercules Poirot que intenta resolver el caso. Es precisamente en ese choque entre drama de época, romance y misterio donde aparece buena parte del humor. Algunos gags son relativamente sutiles, como el lacayo que atraviesa una escena vestido como un Chippendale, mientras que otros apuestan directamente por lo absurdo, como la aparición de un hombre disfrazado de panda entre invitados vestidos de gala.

Y aquí el reparto también es una de las bazas de la película. 'Un muerto a la hora del té' apuesta por una mezcla de juegos de palabras y un humor físico que en algunos momentos se acerca a la farsa de Molière, aunque también recurre a chistes escatológicos que alargan demasiado algunas escenas.

Pero aunque la película pueda tropezar cuando apuesta por su humor más vulgar, el romance entre Rose y Eric consigue compensarlo. La química entre Thomasin McKenzie y Ben Radcliffe hace creíble la relación y permite que el largometraje juegue con uno de los grandes clichés de los dramas de época: el amor imposible entre miembros de distintas clases sociales.

La forma en que se burla de algunos de los clichés relacionados con los romances entre la clase alta y el servicio es bastante entretenida, especialmente cuando Eric lleva a Rose a descubrir cómo es la vida fuera de las puertas de la mansión. Al final, con sus aciertos y sus tropiezos, el filme termina construyendo una sátira que juega con un género perfectamente reconocible y lo lleva hasta un terreno mucho más disparatado, demostrando que cualquier género puede ser material para una buena comedia.

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