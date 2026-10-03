"Le pareció repugnante". Sean Connery rechazó uno de los mejores thrillers de todos los tiempos

Sean Connery tuvo una carrera legendaria repleta de grandes películas. Es cierto que muchos todavía la recuerdan principalmente por haber sido James Bond, pero títulos como 'El hombre que pudo reinar', 'Los intocables de Eliot Ness', 'La caza del octubre rojo', 'Indiana Jones y la última cruzada' o 'La Roca' dejan claro que fue mucho más que el agente 007.

Eso sí, Connery también rechazó varios papeles legendarios a lo largo de los años, siendo especialmente conocido el caso de Gandalf en 'El señor de los anillos' porque no entendió el guion. Sin embargo, hubo otras películas que acabaron arrasando que no interesaron lo más mínimo al actor escocés, y uno de ellos es la extraordinaria 'El silencio de los corderos'.

"Ni se le ocurriría interpretar ese papel"

La cuestión es que Connery era la primera opción para interpretar a Hannibal Lecter que manejaba el director Jonathan Demme, hasta el punto de que es el único que creía que podría haberlo hecho tan bien como Anthony Hopkins. Por desgracia, Connery rechazó sin contemplaciones la película, tal y como recuerda el propio Demme en Deadline:

Sean Connery era la única otra persona que pensé que podría ser increíble para esto. Connery tiene esa inteligencia feroz y también esa presencia física seria. Me encanta Anthony Hopkins, pero Sean Connery podría ser increíble. Así que para tomar el camino más comercial, porque Connery estaba en la cima en ese momento, le enviamos el guion primero a Sean Connery. Pronto nos llegó la noticia de que le pareció repugnante y que ni se le ocurriría interpretar ese papel.

Siendo justos, Demme no se mostró demasiado afectado por el rechazo de Connery, pues eso le permitió salirse con la suya y que Hopkins diese finalmente vida a Lecter. Y no creo que nadie vaya a quejarse por ello, pues esa versión del personaje creado por el escritor Thomas Harris se convirtió en uno de los mejores villanos de la historia del cine, algo que fue también reconocido con un Óscar para Hopkins.

Por cierto, Michelle Pfeiffer rechazó ser Clarice Starling antes de que el personaje acabase en manos de Jodie Foster porque creía que había "mucha maldad en la película" y que se sentía "incómoda" con el final de 'El silencio de los corderos'...

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026

En Espinof | Las mejores películas en Amazon Prime Video de 2026