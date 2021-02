Michelle Pfeiffer explica por qué rechazó el papel de Clarice en 'El silencio de los corderos': "Había mucha maldad en esa película"

No podemos negar que el legado audiovisual de la obra de Thomas Harris nos ha dado dos magníficas alegrías a los amantes del mejor thriller terror. Una de ellas, por supuesto, es la descomunal 'Hannibal' de Bryan Fuller, siendo la segunda de ellas la brillante adaptación de 'El silencio de los corderos' dirigida por el tristemente desaparecido Jonathan Demme y estrenada en un ya lejano 1991.

Treinta años después de su estreno, este clásico moderno continúa dando que hablar, y en esta ocasión la excusa ha sido una entrevista entre el New Yorker y la actriz Michelle Pfeiffer, quien ha explicado el motivo que le invitó a rechazar el papel de Clarice Sterling gracias al que Jodie Foster se alzó con el Óscar a la mejor actriz principal: el triunfo del mal en el sobrecogedor tercer acto del filme.

"Estaba muy inquieta. Había mucha maldad en esa película. De lo que más me arrepiento es de haber perdido la oportunidad de hacer otra película con Jonathan [Demme]. Fue porque el mal venciese al final, porque al final de la cinta el mal prevaleciese. Me sentía incómoda con ese final, no quería mostrar eso al mundo".