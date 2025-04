"No entendí el guion". Sean Connery rechazó una de las mejores sagas de películas de la historia pero nunca se arrepintió

Sean Connery es una de las mayores leyendas de la historia del cine. Es cierto que muchos le recuerdan principalmente por haber sido el primer actor en dar vida a James Bond, pero su carrera estuvo repleta de grandes películas. Obviamente, también dejó pasar la oportunidad de participar en algunos títulos inolvidables, como una de las mejores sagas de películas de la historia del cine: 'El señor de los anillos'.

Peter Jackson tanteó a varios actores antes de decantarse finalmente por Ian McKellen para dar vida a Gandalf, pero es que fueron muchos los que se negaron a interpretarlo. En el caso de Connery incluso le hicieron una oferta que muchos nunca habrían rechazado: 10 millones de dólares por película y un 15% de la parte de los ingresos en cines de la trilogía que fueron a manos del estudio.

"Sigo sin entenderlo"

No es que Connery se negase en redondo a interpretar a Gandalf, es que simplemente "no entendí el guion" y tampoco todo lo que rodeada a la historia ideada por J.R.R. Tolkien. Y no fue porque no lo intentase, pero es que incluso después de su estreno seguía sin entender el atractivo de 'El señor de los anillos', tal y como comentó en The New Zealanda Herald:

Leí el libro. Leí el guion. Vi la película. Sigo sin entenderlo.

Pese a la increíble cantidad de dinero que dejó de ganar, que ronda los 250 millones de dólares entre el sueldo y la participación en los beneficios de 'El señor de los anillos' -algunos medios elevaron esa cifra erróneamente hasta 450-, una cantidad que luego habría crecido aún más en el caso de hacer también la trilogía de 'El Hobbit', aunque Connery llevaba ya años retirado para entonces. Por cierto, Connery nunca dijo arrepentirse de haber dejado pasar la oportunidad de ser Gandalf e incluso alabó el trabajo de McKellen: "Creo que está maravilloso".

Ahora mismo resulta imposible imaginar a cualquier otro actor dando vida a Gandalf en la trilogía de Jackson, papel por el cual McKellen llegó a ser nominado al Óscar de mejor actor de reparto en 'La comunidad del anillo'. El galardón fue finalmente a manos de Jim Broadbent por su trabajo en la hoy algo olvidada 'Iris'.

