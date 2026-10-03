Siempre se nos olvida que existe una adaptación de 'El Señor de los Anillos' más fiel que las películas de Peter Jackson y que dura 13 horas

Todo el mundo recuerda la trilogía de 'El señor de los anillos' dirigida por Peter Jackson. Fue todo un hito de la historia del cine que pronto tendrá una nueva entrega y no son pocos los que la consideran con unas películas sencillamente insuperables. Eso sí, su fidelidad al libro de Tolkien era discutible en algunos aspectos, hasta el punto de que una versión anterior lanzada en 1981 era mucho más respetuosa con el material original.

Hay mucha gente que ni siquiera es consciente de la existencia de esa adaptación, algo hasta cierto punto comprensible al tratarse de una versión radiofónica que la BBC Radio 4 emitió todos los domingos de 12 a 12:30 desde el 8 de marzo hasta el 30 de agosto de 1981, tal y como recuerdan nuestros compañeros de Movie Pilot.

Con la participación de Christopher Tolkien

Detrás de esta versión, con 26 episodios de 30 minutos de duración cada una -para un total de 13 horas, superando así las 11 horas y media de las versiones extendidas de Jackson-, estaban Brian Sibley y Michael Bakewell, quienes escribieron cada capítulo con la idea de dejar un gran cliffhanger al final de cada uno de ellos. Un mecanismo que siempre ha sido muy efectivo a la hora de hacer que el público regrese para saber cómo continúa la historia.

Además, Sibley y Bakewell contaron con la inestimable colaboración de Christopher Tolkien, hijo del autor de la obra original. Él mismo revisó todos los guiones, aprobó todos los episodios y grabó cintas con guías de pronunciación para las diferentes palabras clave de la Tierra Media.

Eso no impidió algunos cambios con respecto al libro original -por ejemplo, Tom Bombadil no aparecía en la versión radiofónica, aunque posteriormente tampoco lo hizo en la trilogía cinematográfica-, pero sí aseguró una fidelidad mucho mayor que la de Jackson.

Un aspecto importante de la implicación de Christopher Tolkien es que el hijo del escritor considera que en la trilogía de Jackson "destrozaron el libro", habiéndose mostrado siempre muy en contra de la saga que conquistó a millones de espectadores.

Una de las grandes particularidades de esa versión radiofónica es que Ian Holm prestó su voz a Frodo, mientras que años después sería Bilbo en la versión de Peter Jackson. Otro miembro hoy muy famoso del reparto fue Bill Nighy, que allí se ocupó del papel de Sam.

Esta versión radiofónica de 'El señor de los anillos' vuelve a estar de actualidad porque el 4 de diciembre de 2026 sale a la venta una edición de lujo dividida en 14 LPs y con el audio completamente remasterizado. También tenéis la opción de escucharla en Archive, pero allí está remontado en 13 episodios en lugar de los 26 emitidos originalmente.

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