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Tras 32 años en publicación, el creador de 'Detective Conan' admite que ya ha dibujado el final del manga: "¿Lo quieres ver?"

Gosho Aoyama ha decidido cómo terminará 'Detective Conan', aunque sigue jugando al despiste

Detective Conan
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Mariló Delgado

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Si pensamos en animes larguísimos, 'One Piece' es siempre uno de los primeros que se nos viene a la mente. Pero 'Detective Conan' no se queda atrás: el manga de Gosho Ayoama lleva en publicación desde 1994 y se sigue alargándose más que un día sin pan. Aunque una cosa es segura, porque Aoyama ya sabe cómo va a terminar la historia. 

El final está asegurado

El mangaka ha soltado el bombazo en 24-Hour Television Latest Information SP, un programa de Nippon TV. Fue entrevistado por la cantante Chanmina y por Taiga Kyomoto de SixTONES, quienes son grandes fans de 'Detective Conan' y obviamente no querían perderse la oportunidad de tirarle de la lengua. 

En 'Detective Conan' llevan 30 años drogando a Kogoro Mouri. Estas son las veces que le han dormido a lo largo del anime (y en realidad no son tantas)
En Espinof
En 'Detective Conan' llevan 30 años drogando a Kogoro Mouri. Estas son las veces que le han dormido a lo largo del anime (y en realidad no son tantas)

Aoyama confesó que jamás pensó que 'Detective Conan' fuese a convertirse en una serie tan popular como es hoy en día, y de hecho temía que se la fuesen a cancelar demasiado pronto. Y es que, a pesar de que lleva ya 32 años en publicación, el rizo se sigue rizando cada vez más, pero el mangaka asegura que hace tiempo que decidió el desenlace de la bhistoria.

No solo eso, sino que también lo ha escrito e incluso ha dibujado el storyboard del capítulo final de 'Detective Conan'. Incluso le lanzó un "¿Lo quieres ver?" a Chanmina, que tampoco se lo pensó demasiado y se apuntó de cabeza, aunque Aoyama quiere mantener el misterio un poco más.

Detective Conan Anime

"Es interesante", dejó caer el mangaka, aunque no ha soltado prenda sobre los detalles. Por ahora 'Detective Conan' acumula 1166 capítulos de manga, siendo una de las series más largas de la historia. Ahora mismo se encuentra en un pequeño hiato para que Aoyama recupere fuerzas, con el regreso de Conan Edogawa previsto para el 16 de septiembre con el capítulo 1167 del manga.

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