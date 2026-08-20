Meses después de pasar por cines y después de ser premiada en Cannes, se estrena en streaming una de las mejores películas del año

Con propuestas que son especialmente abstractas, libres de concepciones convencionales de la narración y que demandan al espectador para poder hechizarlo, se corre el riesgo de parecer exagerado lanzando loas bastante grandes. Pero sería injusto con una obra como ‘Resurrection’ (’Kuang ye shi dai’) no compartir el entusiasmo que produce su concepción especial sobre el cine.

Resucitar por el sueño

El cineasta chino Bi Gan elabora una épica historia de ciencia ficción y fantasía con cinco relatos insertados entre medio donde explora la historia del medio cinematográfico en su país y reivindica la capacidad sensorial de esta forma de arte. Una magistral película que ya está en streaming a través de Movistar Plus y pronto también en Filmin.

En un futuro incierto, la humanidad ha conseguido la habilidad para ser inmortal, pero a costa de renunciar a soñar. Algunos rebeldes se resisten a perder esa capacidad, y estos son perseguidos por cazadores designados específicamente para introducirse en los mundos oníricos y localizar a los disidentes.

Reconocida casi in extremis en el Festival de Cannes de 2025 con un Premio Especial del Jurado, ‘Resurrection’ tiene algo místico y embriagador en su interior que llama la atención del amante del cine a poco que ponga interés. De ahí que, incluso los que no la compran del todo, aprecian cierta grandeza en su interior que debe reconocerse de alguna manera.

Las historias son demandantes por cierta brusquedad en su presentación y la negativa de Bi Gan a delimitar enteramente la naturaleza de los personajes. A cambio, cada una presenta una realización magnífica, desde esa manera libre de reinterpretar el cine mudo hasta un plano secuencia ambicioso y lleno de brío que ya es marca registrada suya, pasando también por homenajes hechos desde el montaje afilado o la paciencia bien medida.

Cada segmento explora un sentido, y aprovecha todas las armas cinemáticas posibles para que el espectador conecte dicho sentido con la imagen y el sonido. Es una construcción fina y extraordinaria que resulta mejor carta del amor al cine que muchas que se han anunciado como tal de manera más explícita. Bi Gan vuelve a posicionarse como uno de los grandes nuevos cineastas y su última obra es de las mejores películas de este año.

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