"Deja de llorar, Bro". Vin Diesel pone fecha al inicio del rodaje de 'Fast Forever', pero ya pone excusas por si falla en el intento

Después del cliffhanger con el que terminaba 'Fast X', no fuimos pocos los que creímos que la última parte (entonces titulada 'Fast X2' y ahora 'Fast Forever') tenía que esta al caer. Entonces sucedió lo imposible: la película no cumplió con las expectativas en taquilla, exigieron que el presupuesto bajase para el gran final y empezó un infierno de preproducción que desplazó el estreno de 2025 a noviembre de 2026, abril de 2027 y, finalmente (al menos por ahora) el 17 de marzo de 2028. Para asegurarnos que esa fecha está grabada en piedra, Vin Diesel ha anunciado que, ahora sí que sí, empieza el rodaje. Ojalá poder creerle.

Apretando el acelerador al Diesel

No es la primera vez que Diesel anuncia el inicio del rodaje, por cierto: ya lo hizo en 2025, y no solo no cogieron las cámaras, sino que ni siquiera se terminó el guion a tiempo. Ahora, por fin, parece que al menos han solucionado la parte del guion, o eso asegura Diesel, que repite una y otra vez que lloró leyéndolo, tratando de impulsar una narrativa mientras anuncia en Variety, por fin, la fecha de inicio de grabación. O no.

Empezamos a rodar en diciembre, si puedo cumplir con todas las peticiones del estudio. Estoy bien situado, eso sí. Tuve que pasar por cuatro guionistas distintos y cuatro años de desarrollo para encontrar algo digno del final. Y cuando leí el guion hace un par de semanas, lloré.

La parte de cumplir con las exigencias del estudio es, obviamente, una excusa por si no llegan a tiempo. Quedan cuatro meses y el director aparentemente no se ha leído el guion, así que permitidme que lo ponga en duda. Eso sí, en un encuentro posterior con el público, que había ido a ver el reestreno de 'The fast and the furious', insistió con lo de llorar, como martilleando a los fans con ello.

Os voy a contar algo personal. Mientras leía el guion, una lágrima. Al final del guion que hemos creado y en el ue hemos trabajado tanto para que sea lo mejor para vosotros, estaba llorando. No pude resistirlo, y se lo tuve que contar a todo el mundo. Y mi hermana me dijo "No llores más, Bro". Así que quería decir que a veces, incluso los tíos más duros del mundo necesitan llorar.

Buena historia, bro, pero lo más interesante de todo esto me sigue pareciendo la reacción de Louis Leterrier, el director, cuando le preguntaron en Polygon por el guion y no le quedó otra que admitir "Me encantaría contaros toda la verdad, pero no puedo (...) Lo veremos, con suerte". ¿Qué quiere decir esto? Que puede que Diesel esté otra vez dejándose llevar y prometiendo cosas que no llegarán en una película que, tristemente, parece condenada. O no. No lo sabremos hasta que los motores vuelvan a rugir.

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