Esta serie de época está en streaming y es ideal para los fans de 'Downton Abbey'. Y su segunda temporada es igual de encantadora

De trabajar en los muelles a convertirse en los dueños de una enorme finca aristocrática hay un trecho importante, pero los Hardacre están dispuestos a recorrerlo. De hecho, esa es justo la premisa de 'Los Hardacre', una serie de época que sigue a una familia de clase trabajadora que consigue hacer fortuna casi contra todo pronóstico.

No es precisamente un festival de sorpresas y resulta fácil adivinar hacia dónde se dirige la historia, pero hay algo en estos personajes y en la forma en la que se protegen entre ellos que hace que resulte imposible no querer saber qué les espera a continuación.

De los muelles a la aristocracia

Los Hardacre son una familia de inmigrantes irlandeses que vive en Yorkshire y que depende de los trabajos en los muelles para salir adelante. Todo cambia cuando Sam Hardacre, el padre de familia, se lesiona gravemente una mano al intentar salvar a otro trabajador de un accidente. Su jefe no solo se niega a ayudarles, sino que termina despidiéndolo cuando descubre que la lesión es permanente. Mary, su mujer, tampoco está dispuesta a quedarse de brazos cruzados: después de enfrentarse a su jefe y abandonar su trabajo junto a su hija Liza, la familia empieza a buscar otras formas de ganarse la vida.

La solución llega de una forma bastante inesperada. Ma retoma sus viejos negocios de contrabando y Mary, junto a su hijo Harry, decide invertir el poco dinero que les queda en un barril de arenques para montar un puesto de pescado frito en el hipódromo. Contra todo pronóstico, el negocio funciona. Tan bien que los Hardacre empiezan a invertir sus ganancias con la ayuda del joven asesor financiero Callum Saunders. Cuando una mina en la que han invertido encuentra oro, la familia termina acumulando una fortuna de más de 200.000 libras. Y, evidentemente, eso solo puede significar una cosa: toca mudarse.

Ahí es donde empieza realmente la parte más interesante de la historia. Los Hardacre pasan de vivir en los muelles a convertirse en propietarios de una finca que hasta hace poco ni siquiera estaba dispuesta a recibirlos. La escena en la que Mary regresa a la casa que años atrás la rechazó y anuncia que ahora son ellos los dueños resume bastante bien el espíritu de la serie. Porque aunque tengan dinero y una nueva posición social, siguen siendo exactamente la misma familia, y su mayor fortaleza es precisamente la relación que mantienen entre ellos. Ahora tendrán que aprender a moverse entre aristócratas que probablemente no estén demasiado encantados con su llegada.

Un lugar seguro

Puede que 'Los Hardacre' sea un poco predecible, pero eso no es necesariamente un problema. La serie utiliza una fórmula muy reconocible de ascenso social y drama familiar, pero funciona porque dedica tiempo a construir el vínculo entre sus protagonistas. Mary, Sam, sus hijos y Ma forman un núcleo familiar tremendamente unido, y eso hace que resulte fácil implicarse en lo que les sucede, incluso cuando sabemos que los obstáculos que aparecen en su camino acabarán siendo superados de una manera u otra.

Además, la serie tiene claro que su atractivo no está únicamente en el dinero o en la nueva vida aristocrática. Ma (Julie Graham) es uno de los grandes descubrimientos del episodio y sigue con sus negocios de contrabando incluso cuando la familia empieza a prosperar. Y la frase que resume perfectamente la filosofía de los Hardacre también deja claro lo que les espera: los ricos son más criminales que cualquiera que conozcas en mi profesión. Si la familia pensaba que hacerse rica iba a solucionar todos sus problemas, probablemente esté a punto de descubrir que entrar en la alta sociedad puede ser bastante más complicado que vender arenques en un hipódromo.

'Los Hardacre' no intenta reinventar el drama de época, pero sí ofrece una historia familiar entretenida, personajes con carisma y un ascenso social que promete ponerse cada vez más interesante. Y lo mejor es que la segunda temporada mantiene el nivel y es igual de buena, así que hay más que suficiente material para pasar un buen rato. Especialmente si necesitas algo a lo que engancharte después de 'Downton Abbey'.

La tenéis en Movistar Plus.

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