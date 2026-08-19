La madre de Hayden Panettiere asegura que su hija "perdió el rumbo" y señala a la pareja de la actriz, condenado por abusar físicamente de ella

El pasado domingo 16 de agosto, Hayden Panettiere, la estrella de series como 'Nashville' y 'Heroes' y de sagas de la talla de 'Scream', donde dio vida a la icónica Kirby Reed, falleció a los 36 años de edad en un complejo de apartamentos de Greenville, Carolina del Sur. A fecha de hoy, las causas oficiales de la defunción continúan siendo un misterio, pero un informe de Page Six, sumado a las últimas declaraciones de la madre de la actriz, parecen apuntar a un final tan trágico como oscuro.

Un señalamiento poco sutil

Durante una entrevista con NBC News, Lesley Vogel afirmó sin cortapisas que su hija "perdió el rumbo" mientras criticó firmemente su relación con Brian Hickerson, con quien encadenó rupturas y reconciliaciones en numerosas ocasiones y que, presuntamente, estuvo con Panettiere en el momento de su muerte.

Esa persona de su vida de la que llevábamos bastante tiempo intentando deshacernos estaba con ella cuando falleció, y esa persona era Brian Hickerson. Creo que Hayden era una persona con un talento increíble en muchos ámbitos, y creo que para los jóvenes que crecen en la industria del entretenimiento —que es una lucha y un sector muy exigente— no es raro que, lamentablemente, acaben tomando el camino equivocado.

Las palabras de Vogel no son las primeras que sugieren un comportamiento abusivo y nocivo por parte de Hickerson. En su libro de memorias, titulado 'This is Me: A Reckoning', Panettiere describió situaciones de abuso físico por parte de su pareja, quien aceptó "sin objeciones" dos cargos graves por lesiones. El resultado fue una orden de alejamiento que se extendió durante cinco años.

El informe policial que confirmó el fallecimiento de la intérprete indica que la actriz se encontraba con Hickerson y su hermano, que estaban presentes cuando se personaron las autoridades. La oficina del forense de Greenville tan solo ha detallado que Panettiere fue hallada inconsciente, pero el mencionado informe de Page Six asegura que el equipo de emergencias que atendió el aviso hicieron referencia a una "sobredosis" y a un "paro cardiaco".

Por su parte, Vogel ha anunciado que hablará con un detective para investigar en profundidad los acontecimientos que derivaron en la muerte de su hija.

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