HOY SE HABLA DE

Ya es oficial. 'Vengadores: Endgame' destrona a 'Avatar' y se convierte en la película más taquillera de la historia del cine

Con un total de 2.925 millones, la película de Marvel recupera el número 1 histórico en taquilla que había perdido en 2021

Endgame
8 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
Linkedin twitter
15102 publicaciones de Mikel Zorrilla

El reinado de 'Avatar' como la película más taquillera de la historia acaba de llegar a su fin, pues 'Vengadores: Endgame' acaba de superar oficialmente la recaudación de la popular película de ciencia ficción dirigida por James Cameron.

El largometraje de Marvel ha llegado hasta los 2.925 millones de dólares, superando así los 2.923,7 millones de 'Avatar'. Y que nadie diga que se ha cometido una injusticia por el lanzamiento de 'Vengadores: Endgame - Encore', ya que 'Avatar' solamente volvió a ser la película más taquillera de la historia gracias a un reestreno en 2021.

¿Cuál será la primera en superar los 3.000 millones?

La cuestión ahora está en saber cuál será la marca de 'Vengadores: Endgame' antes de abandonar de forma definitiva los cines. A priori, lo tiene complicado para convertirse en la primera película en superar los 3.000 millones en taquilla, por lo que la distancia con respecto a 'Avatar' no va a ser demasiado grande.

Todo lo que añaden las 4 nuevas escenas de 'Vengadores: Endgame Encore' y cómo conectan con 'Vengadores: Doomsday' y el futuro de Marvel
En Espinof
Todo lo que añaden las 4 nuevas escenas de 'Vengadores: Endgame Encore' y cómo conectan con 'Vengadores: Doomsday' y el futuro de Marvel

Todo eso abre la puerta a que 'Avatar' pueda recuperar de nuevo el número 1 con algún reestreno posterior. Y conviene recordar que en 2029 se celebra el 20 aniversario de su estreno en cines, por lo que ya hay una fecha perfecta para que la aventura comandada por Sam Worthington vuelva a los cines una vez más.

Eso sí, tampoco conviene descartar por completo la posibilidad de que 'Vengadores: Doomsday' tenga un éxito tan atronador que logre hacerse con el número 1 y alcance una cifra fuera del alcance de 'Avatar'. Es muy pronto para saber si es una posibilidad real, pero los primeros datos de preventa de entradas están siendo espectaculares.

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

En Espinof | Las 65 películas más taquilleras de la historia. De 'Avatar' a 'La odisea', todas las que han sumado más de 1000 millones

Temas

Ver 8 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios