Ya es oficial. 'Vengadores: Endgame' destrona a 'Avatar' y se convierte en la película más taquillera de la historia del cine

El reinado de 'Avatar' como la película más taquillera de la historia acaba de llegar a su fin, pues 'Vengadores: Endgame' acaba de superar oficialmente la recaudación de la popular película de ciencia ficción dirigida por James Cameron.

El largometraje de Marvel ha llegado hasta los 2.925 millones de dólares, superando así los 2.923,7 millones de 'Avatar'. Y que nadie diga que se ha cometido una injusticia por el lanzamiento de 'Vengadores: Endgame - Encore', ya que 'Avatar' solamente volvió a ser la película más taquillera de la historia gracias a un reestreno en 2021.

¿Cuál será la primera en superar los 3.000 millones?

La cuestión ahora está en saber cuál será la marca de 'Vengadores: Endgame' antes de abandonar de forma definitiva los cines. A priori, lo tiene complicado para convertirse en la primera película en superar los 3.000 millones en taquilla, por lo que la distancia con respecto a 'Avatar' no va a ser demasiado grande.

Todo eso abre la puerta a que 'Avatar' pueda recuperar de nuevo el número 1 con algún reestreno posterior. Y conviene recordar que en 2029 se celebra el 20 aniversario de su estreno en cines, por lo que ya hay una fecha perfecta para que la aventura comandada por Sam Worthington vuelva a los cines una vez más.

Eso sí, tampoco conviene descartar por completo la posibilidad de que 'Vengadores: Doomsday' tenga un éxito tan atronador que logre hacerse con el número 1 y alcance una cifra fuera del alcance de 'Avatar'. Es muy pronto para saber si es una posibilidad real, pero los primeros datos de preventa de entradas están siendo espectaculares.

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