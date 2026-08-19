Toni Kulusich, de 27 años, lleva desde 2015 visitando cada pocos días a Peter Pan en Disneyland. Internet ha decidido convertirla en una villana

Lo que para Toni Kulusich, una creadora de contenido americana de 27 años y poseedora de un pase anual de Disneyland, era una simple muestra de afecto hacia su personaje favorito del parque rápidamente se convirtió hace unos días en el centro de una feroz polémica tras compartir un video donde le regalaba un llavero de crochet a un actor disfrazado de Peter Pan que, a fecha de redacción del artículo, ha sumado 29 millones de reproducciones en TikTok y, claro, Internet tenía mucho que decirle.

Una parte de la audiencia no dudó en tacharla de ser una persona "obsesiva" y/o "acosadora", catalogándola como una Disney Adult, un término peyorativo para referirse a los adultos fanáticos de la marca a los que se juzga por actuar de forma infantil. Según las críticas, y tras analizar vídeos desde hace 10 años, esta seguidora del niño que no quería crecer ponía a los actores de Peter Pan en situaciones bastante incómodas de las que no podían zafarse fácilmente al tener que permanecer en sus personajes.

Los críticos de Kulusich hasta saben ahora dónde trabaja

Sin embargo, en un giro de guion, quienes acusaban a Kulusich de acoso se convirtieron en acosadores. Como recoge Wired, algunas personas llegaron a firmar una petición en Change.org para que le prohibieran entrar a Disneyland e invadieron los comentarios del video de su boda diciendo que estaba enamorada del personaje. Y por si eso fuera poco, alguien filtró en internet la dirección de su trabajo, obligando a su jefe a cambiarle los horarios por razones de seguridad. Es decir, cayeron en el denominado doxing.

"Cuando voy, siempre les pregunto: '¿Puedo abrazarte?'. Dejo que ellos lleven la pauta de interacción"

Pero, ¿es acoso lo que estaba haciendo con Peter Pan? Ella asegura que no, si bien también admite que un Peter Pan que conoció en 2015 le dejó un gran recuerdo. En declaraciones recogidas por USA TODAY, Kulusich insiste en que no busca incomodar a los actores, asegurando que jamás los persigue por el parque, que no siempre acude a ver a Peter Pan en sus visitas y que siempre pide permiso antes de darles un abrazo. "Dejo que ellos lleven la pauta de la interacción. Espero a que me diga algo como: 'Vamos a dar un paseo'. No voy a ser yo quien inicie la caminata", agregó, aprovechando la ocasión para arremeter contra otros comportamientos reprochables que ve en sus visitas del resto de gente.

Y por ahora nadie en Disneyland le ha vetado la entrada, lo que puede verse como una señal de que ningún actor de Peter Pan ha presentado una queja formal contra la creadora de contenido. ¿Significa esto que no existen visitantes que se sobrepasan con los trabajadores del parque? Para nada. En su información, USA TODAY ha querido hacerse eco de varias experiencias de exempleados y situaciones de acoso registradas en los parques, que van desde adultos que averiguan los horarios y datos personales de los actores hasta conductas inapropiadas o tocamientos no consentidos: "Había gente que se sabía mi horario. Aparecían y eran los primeros en la fila para cada uno de mis turnos. Pero con el tiempo aprendes a lidiar con ellos", cuenta Andrey Lull en dicho medio, contratado como Peter Pan en 2015 para Walt Disney World en Orlando, y añade: "No eran los niños los que resultaban raros. Eran más los adultos y los adolescentes”.

Disney aseguró en 2021 que protegía a sus empleados

De hecho, en 2021 trascendió a los medios la denuncia de una actriz que interpretaba a Campanilla, quien afirmó haber sido acosada por varios hombres casados en Disney World cuando tenía 16 años. Por aquel entonces, la corporación sí se pronunció y declaró que ofrecía "múltiples recursos para proteger el bienestar de los empleados" —incluida presencia policial en las instalaciones— y los animaba a denunciar cualquier problema, además de vetar la entrada a aquellas personas indeseadas.

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