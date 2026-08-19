Lisa Kudrow, sobre el rechazo cuando quiso ser Rachel en el casting de 'Friends': "Fue la forma amable de decirme que no era el interés romántico"

Se suele decir que antes de 'Friends' la única actriz realmente reconocible por el público era Courteney Cox, pero lo cierto es que Lisa Kudrow llevaba ya una temporada interpretando a Úrsula en 'Loco por ti' (luego Úrsula sería la hermana malvada de Phoebe) y antes le habían echado el ojo en la cadena. De hecho, iba a ser la mismísima Roz de 'Frasier' pero la echaron mientras preparaban la serie porque claramente no encajaba con el resto del reparto. Vamos, que era cuestión de tiempo antes de su gran oportunidad.

I'll be there for Pheebs

Sin embargo, aunque se hizo mundialmente conocida gracia a Phoebe Buffay, 'Smelly Cat' y su locura particular, Kudrow originalmente quería ser Rachel, antes de que el papel cayera en manos de Jennifer Aniston. Lo intentó y movió hilos en lo que habría sido una serie muy, muy diferente... hasta que finalmente entendió que no iba a conseguirlo, tal y como cuenta a The Hollywood Reporter.

Como soy una idiota, les dije: “Tengo que decir que Rachel es judía. Y, madre mía, me encanta interpretar a una princesa judía americana. Creo que podría hacerlo muy divertido”. Ni siquiera me di cuenta de que era la protagonista romántica junto a Ross. Les dije a mis agentes: “Puedo interpretar a una princesa judía americana y hacerlo muy divertido”. Y ellos me dijeron: "Ajá. Vale. Bueno, se lo diremos a los creadores de la serie". Más tarde me dijeron: "No, no. Les está costando mucho encontrar a Phoebe. No van a complicarse las cosas con eso". Así que esa fue la forma amable de decirme: "No eres el interés romántico".

En plena cresta de la ola, Kudrow nunca llegó a ver 'Friends' como serie independiente, algo que es totalmente lógico. Los años han pasado, ella ha evolucionado con cosas como 'The Comeback' o 'Web Therapy', y es ahora, más de 20 años después del último capítulo, cuando se ha puesto a revisionarla... y, para su sorpresa, a disfrutarla.

Me encantaba verlo. Se convirtió en mi momento de reírme un par de veces justo antes de acostarme. Veo comedias antes de acostarme; simplemente quiero reírme antes de irme a la cama. Había cosas en las que pensaba: “Ah, eso me lo recuerdo”, pero gran parte no la recordaba y fue como verla por primera vez. Me refiero, sobre todo, a las escenas en las que no salía Phoebe, porque esas no las había visto, y, ¡vaya, todos lo hacían muy bien! Hace dos días estuve hablando con David Schwimmer y le dije: “Dios mío…”. Bueno, primero tuve que pedirle perdón, porque en el programa de Jimmy Fallon había dicho: “¡Ross era un novio horrible!”. Y él se limitó a reírse y me dijo: “No pasa nada”. La verdad es que él tampoco la ha vuelto a ver, y yo le dije: “Es muy divertida. ¡Todos lo hacen de maravilla!”.

¿Francamente? 'Friends' sigue aguantando el tipo como ninguna otra serie, y la prueba es que 22 años después de su último episodio seguimos hablando sobre si Rachel debería haberse subido al avión o no. Y sí, no hacía falta disculparse: Ross era un novio horrible, por mucho que se estuvieran tomando un descanso. Kudrow sabe de lo que habla.

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