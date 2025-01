Lisa Kudrow revela que ha encontrado la nota que le dejó Matthew Perry escondida hace veinte años. "El tiempo lo es todo"

Hace un año y dos meses desde la muerte de Matthew Perry, y no somos pocos los que aún tenemos la espinita clavada de ver desvanecerse a uno de los grandes ídolos de nuestra adolescencia, el actor más gracioso de 'Friends', el eterno Chandler Bing. Y los cinco amigos restantes no han dejado de pensar en él ni un segundo, especialmente Lisa Kudrow, que le ha rendido homenaje prácticamente en cada sitio al que ha ido.

Una historia muy cookie

La última ha sido en 'The Drew Barrymore Show', donde ha desvelado que el actor le dejó una nota secreta que ha descubierto más de veinte años después. Resulta que al terminar la serie, Perry le regaló el tarro de galletas con un reloj en ella (en el que estaba escrito "Cookie time") que estaba de fondo en gran parte de los episodios, en casa de Mónica. Sin embargo, lo que no sabía es que al abrirlo había escondido allí un mensaje para ella que ahora ha encontrado.

Matthew me lo dio al final de nuestro último episodio. He encontrado recientemente la nota que dejó ahí para mí. No lo había abierto o mirado dentro... Pero sí, lo hizo. Puso una nota ahí y me olvidé de ella... El tiempo lo es todo.

Sobre el contenido de la nota, eso sí, queda entre Perry y ella, porque ha preferido no decir qué ponía en su interior. La historia del tarro no es casualidad: en un momento dado, Phoebe tenía que decir "¡Qué tarde es! Me marcho", pero la actriz lo hizo, improvisando, señalando al reloj del tarro de galletas. A Perry le hizo tanta gracia que, el último día de rodaje, decidió darle este objeto como regalo. La reacción de Kudrow fue de agradecimiento, sí, pero también de preguntarle si tenía permiso para darle algo así para evitar meterse en líos. Ay.

