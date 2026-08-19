Ni 'Bleach' ni 'Ghost in the Shell'. El anime de acción que está arrasando este verano está en Crunchyroll y tiene a un digno heredero espiritual de Naruto Uzumaki

Quizás no da demasiada confianza cuando se anuncia un anime basado en un manga que se terminó demasiado pronto. En el caso de 'Black Torch', el manga de Tsuyoshi Takaki apenas llegó a extenderse durante 5 volúmenes, y con un cambio de casa de por medio hasta acabar en la Shonen Jump+.

Sin embargo, la segunda oportunidad de 'Black Torch' ha llegado en forma de anime, y está siendo una de las mejores sorpresas de esta temporada de verano.

En formato mini

Cuando 'Black Torch' comenzó a publicarse en 2016 a muchos lectores no les encantó el cierto regustillo a 'Naruto', que al fin y al cabo tenía su final demasiado reciente. Ahora, diez años después, este regustillo se ha convertido en tropos que casan muy bien con la nostalgia, pero el equipo de 100studio ha conseguido elevar el anime de 'Black Torch' a uno de los más sólidos de 2026.

'Black Torch' sigue a un macarra llamado Jiro Azuma, que ha entrenado toda su vida para ser un ninja y tiene la habilidad de hablar con animales... Algo que le traía muchos problemas de pequeño. Un día salva un gato en el bosque y este resulta ser un espíritu inmortal llamado Rago, y cuando otros mononoke matan a Jiro, el gato se apiada de él y decide traerle de vuelta a la vida.

Así que ambos se fusionan y combinan sus poderes, aunque pasan a ser custodiados por la Oficina de Espionaje y deben unir fuerzas para luchar contra los mononoke. Una curiosa mezcla entre 'Naruto' y 'Chainsaw Man' que está encontrando a su público diez años más tarde gracias al anime.

A pesar de que es una historia contenida, 'Black Torch' está consiguiendo equilibrar de miedo los arquetipos del género, con sus propios Sasuke y Sakura, pero en este caso desarrollando mucho mejor a su protagonista femenina, Ichika. Entre traiciones familiares, conspiraciones, ninjas, espíritus malignos y animales protectores, tenemos un cóctel ideal en un formato de apenas 12 o 13 episodios.

Porque si los 700 capítulos de 'Naruto' nos dan una pereza tremenda, quizás 'Black Torch' nos pueda ofrecer su versión en frasco pequeño desde Crunchyroll para pasar las vacaciones de verano.

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