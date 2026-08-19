Fue uno de los animes más desgarradores de 2025, y ahora 'Takopi's Original Sin' regresa para partirnos el corazón de nuevo con una película

El año pasado tuvimos un cupo bastante completo de animes de terror y thriller psicológico, pero el que de entrada no vimos venir cómo nos iba a partir el alma en dos fue 'Takopi's Original Sin'. Lo que parecía un anime de ciencia ficción muy cuqui pronto se convirtió en una dura crítica al acoso escolar y el abandono infantil, dejándonos una de las series más sólidas de todo 2025.

Ahora toca pasar por los cines

Lo cierto es que si esperamos la segunda temporada de 'Takopi's Original Sin' vamos a salir decepcionados, porque el manga de Taizan 5 apenas se recoge en dos volúmenes y la historia no da para más. Pero lo que se anda cociendo en Japón es una película titulada 'Takopi's Original Sin: Thank you. See you tomorrow'.

De entrada, la película de 'Takopi's Original Sin' será un recopilatorio de la serie, adaptando los seis capítulos de anime a formato cinematográfico. Aunque no será solo un resumen, sino que también incluirá varias escenas inéditas que en su momento no se llegaron a ver en la serie.

Ya se ha dejado ver un primer tráiler de 'Takopi's Original Sin: Thank you. See you tomorrow', y si tenemos la serie fresca seguro que reconoceremos muchas de las escenas. En Japón, la película se estrenará el próximo 27 de noviembre, y por el momento no hay prevista una fecha de estreno internacional ni distribución.

Al tratarse de una película recopilatoria, parece bastante improbable que vaya a pasar por los cines, pero quizás sí que llegue directamente a streaming de la mano de Crunchyroll, que distribuyeron la serie de anime. Y aunque es una serie relativamente corta, la película de 'Takopi's Original Sin' puede ser el formato ideal para enganchar algunos fans que todavía no habían descubierto esta desgarradora historia.

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