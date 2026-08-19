Uno de los mejores animes de ciencia ficción regresa a streaming. Una distopia militarista del estudio de 'Solo Leveling' que deja con ganas de más

El streaming nos trae muchas cosas buenas, como el acceso a muchas series y películas que hace años eran prácticamente imposible de ver a nivel internacional. En el anime ha sido una puerta de entrada que nos ha hecho la vida tremendamente más fácil, pero cuando ciertas series dejan las plataformas están prácticamente a un paso de convertirse en lost media si no tuvieron formato físico en su momento.

Eso ocurrió hace poco con '86: Eighty Six', uno de los mejores animes de ciencia ficción de la última década y que desapareció de repente sin previo aviso.

Toca aprovechar el momento

'86' se había podido ver en Crunchyroll, pero hace unos meses dejó la plataforma sin explicaciones. Como se cumplían cinco años desde su estrenó, parecía que la licencia para su distribución había vencido, pero la plataforma se ha puesto las pilas rápidamente y '86' ya se puede volver a disfrutar de nuevo.

Un anime de ciencia ficción militarista, ideal si somos fans de las series de mechas. Se centra en un conflicto bélico entre dos grandes naciones, con el grueso de los combates llevados a cabo por unos autómatas conocidos como Juggernauts. Lo que pasa es que, como descubre la mayor Lena Milizé, en realidad no son autómatas, sino que van pilotados por los "86", una clase social marginada que está siendo usada como carne de cañón.

Lena se pone al frente de uno de estos escuadrones de "86" veteranos, ya que está en contra de las condiciones en las que viven. Pero según avanza el conflicto y descubre más sobre él se da cuenta de que no es lo que parece.

A-1 Pictures, el estudio detrás de 'Solo Leveling', nos dejó una fantástica primera temporada de la serie en 2021 que desde luego deja con ganas de más. La novela ligera original de Asato Asato y Shirabii sigue en publicación y consta de 14 volúmenes, con lo que hay material de sobra para seguir adaptando. El año pasado hubo rumores muy sólidos de que la segunda temporada del anime ya estaría en marcha, esperemos que el que '86' haya vuelto a streaming sea el primer paso para el regreso a lo grande de la serie.

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