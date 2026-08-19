Esta noche en TV, uno de los mejores Matt Damon en un estrambótico thriller basado en hechos reales

Matt Damon puede presumir no sólo de haber colaborado con varios de los cineastas más importantes de Estados Unidos, sino de repetir varias veces con ellos en roles de diferente importancia. Su fidelidad es premiada en películas tan singulares que le permiten brillar como es el caso de ‘¡El soplón!’ (’The Informant!’).

La información más valiosa en el hombre menos adecuado

El actor se junta de nuevo con Steven Soderbergh, uno de los directores con los que más ha colaborado, para hacer una comedia cruzada con thriller estrambótico basado en una peculiar historia real. Una película donde da una de sus mejores interpretaciones y que puedes ver hoy en televisión a través de Be Mad a partir de las 22:15.

A comienzos de la década de los noventa, un prometedor bioquímico de la empresa agrícola Archers Daniels Midland llamado Mark Whitacre decide actuar a espaldas de la compañía y se aproxima al FBI. Este hombre cuenta con información sensible sobre las prácticas de la empresa para controlar los precios de manera fraudulenta, aunque intentará marcar él mismo el precio por tirar de la manta.

Damon aprovecha ese carácter campechano que a veces ha surgido en los papeles que ha interpretado, y lo acentúa para crear y sostener la absurdez de un personaje que no podría ser más corriente pero se considera listo para su gran momento. Y también tan inconsciente de creer que puede jugar a ajedrez de cinco dimensiones contra todas las agencias y empresas posibles.

Soderbergh aprovecha esta historia para hacer otra de sus denuncias sibilinas de la impunidad de las grandes corporaciones para dañar y oprimir al ciudadano de a pie, sostenida también por agencias gubernamentales o bien ineficientes o bien cómplices. ‘¡El soplón!’ ofrece su versión más ligera para acentuar la pequeñez de un protagonista que se cree con más estatus del que posee.

Esa determinación de creerse en las ligas grandes proporciona mucho del buen humor, que despierta tanto por la agilidad del montaje de Soderbergh por esta manera de Damon de ser estrella pero también llenar su apariencia de insignificancia. No es la mejor película que han hecho juntos, pero es una muestra del buen entendimiento de actor y cineasta que ha dado frecuentemente muchas alegrías.

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