Josh Radnor, sobre su relación con el reparto de 'Cómo conocí a vuestra madre': "No estoy unido a ellos, ni siquiera un poco"

Queremos pensar que, cuando se apagan las cámaras, los actores de nuestras sitcoms favoritas siguen siendo colegas en la vida real. A veces pasa: Zach Braff y Donald Faison, de 'Scrubs', son mejores amigos, y Jennifer Aniston queda cada poco tiempo con Courteney Cox, pero normalmente, y como es lógico, la gente se va dispersando. Pese a todo, es inevitable no sentirse decepcionado al escuchar a Josh Radnor cómo el grupo de 'Cómo conocí a vuestra madre' está totalmente desbandado.
Cómo no conocí a tus amigos
Hace 12 años ya que vimos el famoso y polémico final de 'Cómo conocí a vuestra madre', y desde entonces no hemos visto al grupo volver a juntarse ni siquiera para una foto. Tal y como escuchamos a Radnor en el podcast 'Half the Picture', hay un motivo para ello: cuando el presentador le preguntó si estaba aún unido a sus compañeros, respondió "No, ni siquiera un poco". Uf.
"No lo digo de manera dramática. Es, simplemente... Tuvimos a Neil Patrick Harris en el podcast, y tuvimos una conversación realmente interesante sobre la tensión que teníamos en el set que fue fascinante y sanadora". Se refiere a su podcast 'How we made your mother', que el actor comparte con el creador de la serie, Craig Thomas. Pero, ¿qué pasa con el resto?
"Jason Segel y yo nos mandamos mensajes de vez en cuando, cuando algo nos recuerda a algo divertido del rodaje, pero no le he visto en muchísimo tiempo. Cobie Smulders ha estado en el podcast varias veces, pero sobre todo la he visto en Zoom". Además, añade que la última vez que vio a Alyson Hannigan fue en su boda, hace dos años y medio. Eso no significa, eso sí, que haya mala sangre.
Amo a toda esta gente. Es como la universidad, donde vives una época muy intensa juntos, y no te imaginas no veros todos los días porque os habéis visto toddos los días durante mucho tiempo. Y después simplemente se dispersa, y sales a vivir tu vida.
Pero, efectivamente, Radnor es consciente de que no es lo que los fans quieren (queremos) escuchar: "La gente quiere creer que Neil, Jason y yo vamos a bares de Nueva York juntos. Quieren creerlo de verdad. Creo que es un poco más como familia que como amigos, porque no puedes elegir a tu familia. Fuimos escogidos, no nos elegimos. Pero también tienes un amor que es profundo y rico y probablemente eterno, pero no es activo. Actuar es como tener rollos amorosos, y después seguir adelante". Vamos, que yo me iría olvidando de un revival... aunque, viendo cómo acabó la serie, es lo mejor que nos puede pasar.
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