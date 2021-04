'Cómo conocí a vuestra madre': por qué el spin-off con Greta Gerwig y Meg Ryan no llegó a hacerse

Siete años han tenido que pasar desde la finalización de 'Cómo conocí a vuestra madre' hasta que se ha confirmado que tendremos una secuela liderada por Hilary Duff contándonos la historia de cómo conoció al padre de su hijo. Sin embargo, no ha sido el primer intento de intenta aprovechar el éxito de la serie protagonizada por Josh Radnor, pues ya en 2014 se pudo en marcha un spin-off que iba a contar con la participación de Greta Gerwig y Meg Ryan.

Un proyecto que parecía prometedor

Los orígenes de 'How I Met Your Dad' se remontan a febrero de 2014, el mes anterior a que el final de 'Cómo conocí a vuestra madre' dividiese a los seguidores de la serie, con algunos de ellos odiándolo con pasión. Es probable que ese fuese uno de los motivos por los que en CBS no se afanaron demasiado en sacar el proyecto adelante, pero repasemos antes un poco los pormenores del mismo.

Carter Bays y Craig Thomas, creadores de 'Cómo conocí a vuestra madre' estaban detrás del mismo, participando en la escritura del guion del episodio piloto junto a Emily Spivey, creadora de la comedia 'Sin pegar ojo', contando además con la colaboración en esa faceta de Gerwig, quien empezaba a labrarse un nombre en Hollywood por aquel entonces gracias a su participación en 'Frances Ha'.

El episodio se rodó con Rob Greenberg, firmante de siete episodios de 'Cómo conocí a vuestra madre', tras las cámaras y contando la historia de Sally (Gerwig), una joven algo perdida en la vida que está sopesando divorciarse pese a haberse casado hace menos de un año, recibiendo los consejos de sus amigos sobre cómo proceder.

El motivo de su "muerte"

En el reparto de 'How I Met Youd Dad' también figuraban Drew Tarver, Nicholas D'Agosto, Andrew Santino y Ryan, quien iba a ejercer como narradora en la serie, siendo ese uno de los principales puntos en común con 'Cómo conocí a vuestra madre'. Todo parecía ir sobre ruedas, pero en mayo de ese año se supo que CBS había decidido no dar luz verde al proyecto, pero el motivo sí que fue un tanto inesperado: Bays y Thomas se negaron a volver a rodar el piloto, el cual acabó filtrándose tiempo después.

Desde la cadena destacaron que había elementos del piloto que no funcionaban, por lo que querían ver si podían arreglar los problemas, siguiendo un poco la misma fórmula que con 'The Big Bang Theory', cuyo estreno se aplazó un año para volver a grabar el episodio, cambiando de paso a parte de su reparto.

La negativa de CBS a seguir adelante con el material que tenían permitió a 20th Century Fox, productora de la serie, intentar buscar un nuevo hogar al proyecto. En su momento se habló de un posible interés de Netflix, NBC y FOX, pero no se llegó a ningún acuerdo, el contrato con los actores caducó y el propio Bays confirmó en julio a través de su cuenta de twitter que el proyecto estaba muerto.

De esta forma, Gerwig quedó libre y tuvo tiempo de sobra para centrarse en 'Lady Bird', su aclamada primera película como directora que ella misma se ocupó de escribir. Confieso que siento curiosidad por saber qué hubiese salido de 'How I Met Your Dad', pero no la suficiente para que a cambio probablemente nos hubiésemos quedado sin la película protagonizada por Saoirse Ronan.