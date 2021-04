'Cómo conocí a vuestra madre': en marcha una secuela con Hilary Duff contando cómo conoció al padre de su hijo

Habrá secuela de 'Cómo conocí a vuestra madre' ('How I Met Your Mother') o al menos lo van a intentar. Otra vez. Y la protagonista del proyecto es Hilary Duff, conocida por su faceta como cantante y actriz, en especial por el personaje de Lizzie McGuire con el que Disney catapultó su carrera.

Cómo conocí a vuestro padre

La secuela se centrará en Sophie (Duff) y girará en torno a la historia de cómo conoció al padre de su hijo. La nueva serie arrancará en un futuro próximo pero el relato de Sophie nos llevará de vuelta al año 2021 para conocer a la protagonista y su grupo de inseparables amigos. Y así se desvanece parte de mi interés...

En la actualidad, la protagonista y su grupo de amigos están lidiando con cuestiones como quiénes son, qué quieren hacer con sus vidas y cómo encontrar el amor en la era de las apps de citas y las opciones ilimitadas. Spoiler: ella resuelve el último enigma.

De momento no se ha desvelado cómo esta nueva serie estará vinculada a la original pero seguro que lo descubrimos pronto. Eso si sale adelante... Recordemos que en 2014 ya hubo un intento de producir una secuela de 'Cómo conocí a vuestra madre' con Greta Gerwig liderando el reparto y se quedó en la fase de piloto. Asimismo, en 2017, Fox volvió a la carga con un proyecto de spin-off que no llegó a arrancar.

Los creadores del show original, Carter Bays y Craig Thomas, están involucrados en este nuevo proyecto como productores ejecutivos. La serie con Hilary Duff se estrenará inicialmente en Hulu y está en manos de Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, dos de los showrunners del fenómeno 'This is Us' y cocreadores de 'Con amor, Victor', estrenada recientemente en Disney+.