'Cómo conocí a vuestra madre' vuelve a intentar engendrar un spin-off con nuevos guionistas

20th Century Fox TV no se rinde, quiere el spin-off de 'Cómo conocí a vuestra madre' ('How I Met Your Mother'). Tres años después de concluir la novena temporada (con un final cuestionado incluso por sus protagonistas) la directiva jefe de FOX, Dana Walden, ha anunciado que contarán con nuevos guionistas para buscar un modo de continuar la serie.

Tras un primer intento fallido con Greta Gerwig que no pasó del piloto, el año pasado se estuvo preparando otro proyecto titulado 'Cómo conocí a vuestro padre' con Isaac Aptaker y Elizabeth Berger como escritores, que tampoco saldrá adelante. Lo han abandonado por su exitosa serie para NBC, 'This Is Us', de la que serán showrunners en la segunda temporada.

Sin esta pareja de creadores, el spin-off de 'Cómo conocí a vuestra madre' partirá de cero otra vez con un nuevo equipo. Dana Walden no parece tener prisa y confía en encontrar a los mejores guionistas para la nueva serie: "Se ha estado cocinando lentamente. Si la idea y la ejecución son adecuadadas, lo tomaremos". Espero que así sea y no se trate sólo de unas falsas palabras tranquilizadoras mientras la compañía busca desesperadamente comenzar el proyecto cuanto antes.

Partiendo de que es inevitable que la compañía quiera continuar la serie de alguna forma, por muy aburrido que suene a priori, la idea de cambiar el sexo del protagonista y narrador parece la más sencilla aunque no tienen nada sobre lo que construir mas allá del título y la estructura. En realidad un spin-off se apoya en un personaje popular (o varios) que puede dar pie a nuevas historias en el mismo universo de la ficción principal así que quizá sería más sensato intentar convencer a uno de los actores originales para que repita y retomen su historia años más tarde.

¿Qué opinas? ¿Con qué personaje(s) crees que podrían continuar la serie?