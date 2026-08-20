Los jugadores de 'Haikyuu!' vuelven a la pista con doblete de voleibol. Ya tenemos trailer del nuevo anime y novedades jugosas de la siguiente película

Desde que se estrenó 'Haikyuu!! La batalla del basurero' en 2024, el anime de volleyball nos tiene mordiéndonos las uñas. Los chicos del Karasuno se lo están jugando todo en el campeonato nacional, y la siguiente parada es 'Haikyuu!! VS The Little Giant'.

Tras vencer a los chicos del Nekoma, el Karasuno se enfrenta al magistral equipo del Kamomedai. Pero además hay otra competición secundaria en juego, porque Shoyo Hinata y Korai Hoshiumi se juegan ser el nuevo Pequeño Gigante.

Un año completito

Durante la Jump Festa 2026 por fin se dieron avances sobre 'Haikyuu!!' y sabemos que la película 'Haikyuu!! VS The Little Giant' se estrenará a lo largo de 2027. Ahora sus responsables nos han dejado novedades, desvelando un póster que reafirma el estreno para el año que viene y enfrenta a Hinata y Hoshiumi.

Aunque no ha sido la única novedad que tenemos por delante si nos gusta el anime de voleibol. También hay en marcha un anime spin-off para centrarse en otros equipos durante el Torneo de Primavera, más allá de los partidos del Karasuno con Hinata, Kageyama y los demás: 'Haikyuu!!: Where Monsters Go'.

Será un anime limitado que también se estrena este próximo 2027. Ya se ha dejado ver un primer tráiler de este anime spin-off, y ahora sabemos que se centrará en el partido de cuartos de final entre el Fukurodani de Bokuto y el Mujinazaka de Kiryu.

Todavía no queda claro si será una miniserie cortita de unos pocos episodios o un especial, porque lo cierto es que este partido tampoco es que de para mucho. Pero también es una oportunidad ideal para ver en acción a otros equipos y sufrir con ellos, algo que Haruichi Furudate explora en su manga pero que el anime había dejado de lado para centrarse principalmente en el Karasuno.

Tras estos dos nuevos animes, entraríamos ya en la recta final de 'Haikyuu!!'. En Production I.G. ya nos aseguraron que piensan adaptar todo el manga de 'Haikyuu!!' al completo. Ahora lo que nos toca es echarle paciencia, porque lo mismo nos toca esperar otros tres años...

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