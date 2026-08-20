Llevamos 12 años sin montarla en sus motos, pero los OG de 'Hijos de la anarquía' regresan. Charlie Hunnam ha escrito la miniserie de reunión definitiva

Rindiendo honor a una de las grandes frases del cine y la televisión, ese «reúne a la banda», Charlie Hunnam prepara toda una reunión de una de las grandes series de este siglo. 'Hijos de la anarquía' (Sons of Anarchy) regresa con los "OG" en una próxima miniserie titulada 'Legends'.

Pero ojo, que la miniserie viene con un giro meta. Creada, escrita y protagonizada por Hunnam, el argumento gira en torno al reparto de la serie de moteros que se reencuentra en una convención de fans después de más de una década. Según la sinopsis oficial, «la línea entre vida y arte se difumina en lo que la fracturada hermandad se enfrenta a una amenaza real más peligrosa que cualquiera de la serie.»

Leyendas moteras

Junto a Hunnam (Jax en la serie original), esta reunión tendrá a Ron Perlman (Clay), Katey Sagal (Gemma), Maggie Siff (Tara), Mark Boone Junior (Bobby Elvis), Tommy Flanagan (Chibs), Kim Coates (Tig) y Theo Rossi (Juice) encarnando versiones ficticias de sí mismos.

Desde FX no han anunciado planes de estreno de esta miniserie, que cuenta con Jonathan Groff como estrecho colaborador de Hunnam. Quien no se encuentra de ningún modo ligado al proyecto es Kurt Sutter, creador de 'Hijos de la anarquía' y notoriamente despedido de su spin-off 'Mayans'.

A pesar de eso, Sutter ha bendecido completamente el proyecto. De hecho, Charlie Hunnam acudió a él antes de empezar a meterse en todo este lío y presentar la idea al canal. Además, pudo echar un vistazo a los guiones —es marido de Katey Sagal— y asegura que nos va a encantar:

«Este cabrón me tiene completamente al pie del cañón porque he echado un ojo al guion que estaba quizás ahí tirado en la mesa de hacer punto de mi mujer y está tan bien hecho, creo que os encantará.»

En Espinof | Las series más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores series que puedes ver en Hulu