Es, sencillamente, la mejor película de acción de Gerard Butler, y hoy su entretenida secuela se estrena por sorpresa en televisión

El nombre de Gerard Butler se ha convertido en sinónimo de cine de acción. Obviamente, algunas de sus incursiones en el género son mejores que otras, pero personalmente creo que su cima personal sigue siendo 'Juego de ladrones', un notable thriller que en 2025 tuvo una entretenida secuela que hoy puede verse totalmente gratis en televisión

Teniendo en cuenta que 'Juego de ladrones: Pantera' se estrenó oficialmente en cines el 10 de enero de 2025, esto supone que los fans del actor apenas han tenido que esperar algo más de un año para poder verla en abierto. Toda una sorpresa, pues es cierto que los tiempos para la llegada en streaming se han acortado mucho durante los últimos tiempos, pero parece que eso también se está notando en la pequeña pantalla.

'Juego de ladrones: Pantera' recupera la historia donde se quedó al final de la primera entrega. Por un lado, Donnie (O'Shea Jackson Jr.) está planeando el mayor robo de diamantes de todos los tiempos, mientras que Big Nick (Butler), el policía que intentó darle caza en el pasado, se ha cansado de su situación actual y le ofrece una alianza un tanto forzosa para formar parte del atraco.

Una de las virtudes de 'Juego de ladrones: Pantera' es que no se limita a ser un más de lo mismo, ya que la primera entrega se acercaba más a 'Heat', uno de los thrillers más importantes de la historia del cine, mientras que esta secuela opta por un tono más juguetón, coqueteando más con cintas como 'Ocean's Eleven', aunque con un toque también más propio de 'Corrupción en Miami'.

El resultado final es ligeramente inferior que su predecesora, pero se nota que detrás de ella está el mismo equipo -Christian Gudegast vuelve a firmar el guion y a ocuparse del trabajo de dirección-, lo que ayuda a que sea un pasatiempo de acción bastante eficaz para pasar un rato entretenido sin tener que aceptar a cambio cualquier cosa.

'Juego de ladrones: Pantera' se emite esta noche en La 1 a partir de las 22:35. Si por lo que sea os apetece verla pero no podéis entonces, porque luego estará disponible totalmente gratis en streaming a través de RTVE Play durante unos días.

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