'Mayans MC' ofrece una buena dosis de acción pero carece del magnetismo de 'Hijos de la anarquía'

Cuando 'Hijos de la anarquía' ('Sons of Anarchy') cerró hace casi cuatro años, tuve sensaciones encontradas. Por un lado estaba en una época bastante desencantado con la narrativa de Kurt Sutter y por el otro me daba pena ver acabar una serie que tan buenos momentos nos ha dado... aun estando en horas muy bajas.

Así que he de reconocer que he tenido todo un ciclo de pensamientos, tanto optimistas como pesimistas, alrededor de 'Mayans MC', el spin off del drama de moteros que FX estrena mañana y que en España llega a través de HBO este miércoles 5.

Al mando de los guiones vuelve Kurt Sutter, está vez ayudado por Elgin James, guionista de 'Lowriders'. El tándem creativo cambia el escenario del cuartel general de SAMCRO en Charming hasta la frontera con México, territorio de los Mayans.

El chico a seguir en esta nueva serie es Ez (J.D. Pardo), un joven ex convicto con un pasado prometedor. Su incorporación a los Mayans coincidirá con una época convulsa: el cártel con el que trabajan está siendo desafiado por un grupo conocido como Los olvidados.

Al igual que con 'Hijos de la anarquía' Sutter se deleita presentando el mundo que rodea a Ez y cómo funcionan las cosas en el sur de California. Además, la serie se preocupa en hacernos ver que estamos en el universo de SAMCRO con varias apariciones de personajes de la otra serie.

Pero no solo eso, en Mayans, Sutter tira de su manual de estilo y podemos apreciar, por lo menos en los dos episodios que hemos podido ver, el mismo repertorio de trucos y efectos que desplegó en 'Sons'. Desde el uso de la música hasta los planos de carretera incluyendo la construcción de los giros y momentos climáticos.

Pero no nos encontramos con una secuela de 'Hijos de la Anarquía', y esto también los guionistas se preocupan en insistir que es algo distinto. Por ejemplo, es bastante menos "tragedia shakespeariana" que su predecesora. Por lo menos por parte de Ez porque quizá esa parte más de 'Hamlet' se aprecia en la familia de Miguel Galindo (Danny Pino), cabeza del cártel homónimo.

Hablando de familia, quizá es porque he pasado demasiado poco tiempo con los Mayans, pero no tengo esas ganas de formar parte del clan como con SAMCRO. Quizá sea porque, si bien comparten las líneas maestras que ya mostró Sutter en su momento, los personajes no terminan de ser tan magnéticos como sus predecesores.

Algo que, definitivamente, puede convertirse en un problema para 'Mayans MC'. En la serie tenemos todo lo que podríamos esperar en un spin-off de 'Sons of Anarchy' menos unos personajes potentes. Claro, si queremos peleas, luchas, amputaciones y vida criminal con todos sus excesos, bien. Si queremos algo más, tendremos que buscar en otro lado.