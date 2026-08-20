Malas noticias para los fans de 'Yellowstone' y Taylor Sheridan. "Su legado permanecerá con nosotros durante muchos años"

Después de ver el monumental éxito de 'Yellowstone', que en apenas 8 años ya ha dado lugar a cuatro spin-offs y un universo que suma un total de 10 temporadas (por ahora), cualquiera podría pensar que Taylor Sheridan, que no para de lanzar éxitos, con 13 series desde 2018, no cambiaría su estatus privilegiado por nada. Y sin embargo, la casa de todos sus proyectos tendrá que verle marchar dentro de tan solo tres años.

Lamiéndose las sheridans

Aunque aún le quedan por estrenar varias temporadas de su universo 'Yellowstone' y ha escrito el guion de todos los episodios de 'Frisco King', el spin-off de 'Tulsa King', lo cierto es que Jane Wiseman, la propia directora de series originales de Paramount+, ha admitido su marcha en una entrevista en Deadline. Será en 2029, y para entonces están apretando, tratando de conseguir tantos nuevos proyectos como puedan.

Eso es lo que esperamos, y esa es la intención. Va a llegar 'Frisco King'. Tenemos un par de cosas de las que no puedo hablar, pero trabajamos de manera muy cercana con Taylor y David Glasser. Tenemos una relación realmente buena, y la idea de que tendremos más 'The Madison', más 'Landman', más 'Rancho Dutton', y hay un par de cosas de las que hemos hablado que nos encantaría tener en el servicio antes de 2029. Pero sabemos que su legado permanecerá con nosotros durante muchos, muchos años gracias a las series que acabo de mencionar.

Aunque Sheridan se marcha a NBCUniversal en 2029 con un nuevo contrato, Wiseman cree que les queda mucho por contar, empezando por la temporada 4 de 'Tulsa King': "Sly está en forma, y va a haber algunas sorpresas. Pero esa serie podría continuar. Entre 'Tulsa King' y 'Landman', que Taylor está escribiendo ahora, 'Frisco King', 'Rancho Dutton' y 'The Madison' tenemos mucho trabajo, y vamos a seguir durante mucho tiempo". O por lo menos hasta que en 2029 Sheridan coja sus maletas y se vaya a otro sitio, vaya.

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