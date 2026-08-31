Esta noche en TV, el mejor Ryan Gosling en una de las grandes películas de acción del siglo XXI

Se aprecia muy claramente cuando una estrella cambia de prioridades sobre qué proyectos liderar, donde puede cambiar trabajar con cineastas interesantes por hacer algo que ayude a costear la educación de sus hijos o divorcios. Ryan Gosling se encuentra ahora mismo en una transición de esas donde dejan muy atrás los tiempos de películas como ‘Drive’.

Calla y conduce

Sin embargo, pocas veces ha estado tan bien como en el potente y estilizado thriller de Nicolas Winding Refn, una de las mejores películas de acción del siglo XXI. Protagonizada por Gosling junto a Carey Mulligan y Oscar Isaac, esta obra de culto con neones se va a poder ver hoy en televisión a través de BOM Cine a partir de las 23:33.

Un hombre misterioso, únicamente conocido como “el conductor”, se dedica a llevar el coche de varios delincuentes clandestinos para salvarles de ser perseguidos de la policía. Es el mejor en lo suyo, y por eso no le falta el trabajo aunque lo compagine con el trabajo diario en un taller. Pero cuando en su mundo se cruce su vecina Irene y su hijo, tendrá que tomar otro tipo de acciones.

Entre claros referentes del thriller adulto y violento de los setenta y de los ochenta, con acento especial en componentes de neo-noir y estética chillona en diseño visual y música, Refn crea una de sus películas de narración más estable y convencional. Es lo que la hace la más satisfactoria, aunque sea de forma elemental.

Aquí no hay vicios terribles que disfrazan de profundidad unas ganas locas de dinamitar la idea de narrar algo cinematográficamente o de exasperar al espectador sin verdadero propósito. ‘Drive’ se mueve con increíble fluidez y presenta un potencial artesano de la atmósfera turbia pero hechizante.

Ayuda el carisma de Gosling que elabora un personaje bien trazado para ser icónico. Un amago del moderno concepto de “farmear aura”, pero que enmascara emociones intensas que ligan con una historia a ratos próxima de la autenticidad humana. Una película fuera de lo común que ahora va a ser menos frecuente ver por parte del actor.

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