Meses después de arrasar en cines, se estrena en Prime Video una de las mejores películas de ciencia ficción del año

Incluso con su impulso inicial potente ya apagado, ‘El día de la revelación’ ha mostrado recientemente que el cine original tiene espacio todavía para triunfar en las carteleras. Sobre todo si es de ciencia ficción especialmente ambiciosa, e incluso abiertamente optimista, como es el caso de ‘Proyecto salvación’ (’Project Hail Mary’)

Una medida desesperada pero necesaria

Ryan Gosling en modo estrella total protagoniza junto a una roca robaescenas uno de los espectáculos del año y un impresionante despliegue de ciencia ficción humanista. Phil Lord y Christopher Miller se lucen en esta adaptación que ya se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video.

Ryland Grace se despierta de repente en una nave no tripulada en el espacio exterior, sin recordar quién es o por qué está ahí al mismo tiempo que el resto de astronautas parecen haber fallecido. Hilando piezas va descubriendo su misión: rescatar al sol de una muerte inminente causada por una amenaza desconocida.

Tomando otra de las exitosas novelas de el autor de ‘Marte (The Martian)’, contando además con el mismo guionista que adaptó dicha novela, Lord y Miller tratan de trasladar su estilo fresco y divertido además de ampliamente referencial que ya cosechó éxitos en el cine de animación. Aunque ya se lucieron con las dos entregas de ‘Infiltrados en clase’, este reto se presentaba mayúsculo.

Pero acierta en prácticamente cada una de sus decisiones. Desde mantener todo lo más práctico posible en cuanto a efectos especiales, proporcionando la textura para la suspensión de la incredulidad necesaria para comprar un co-protagonista rocoso, hasta el tono que aligera cuando debe y conduce hacia un sentimentalismo bien llevado.

Es así como ‘Proyecto salvación’ sostiene un relato heroico con ánimo de ser inspirador, mostrando la facilidad de hacer lo correcto a través de la conexión sentimental genuina y al eliminar reticencias. Un blockbuster hecho con cariño para transmitirlo, intentando lanzar el cine mainstream más allá de un cinismo que ha arrastrado durante demasiado tiempo.

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