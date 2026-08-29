Guillermo Toledo, actor: "Santiago Segura se enfada mucho cuando yo le digo que Torrente tendría que ser el malo de la película, no el héroe"

Guillermo Toledo siempre ha sido un actor que no ha tenido pelos en la lengua a la hora de expresar sus opiniones, algo que también le ha valido más de un disgusto a lo largo de su dilatada carrera profesional. De hecho, en su momento parecía que iba a convertirse en un gran estrella del cine español, pero la realidad acabó siendo muy distinta.
El que sí lo ha logrado con creces ha sido Santiago Segura, cuya carrera cambió para siempre tras sacar adelante 'Torrente, el brazo tonto de la ley'. Eso sí, la saga nació con una idea en mente y su evolución apuntó en una dirección bastante diferente, que hace ya tiempo que toda la parte que tuviera de crítica se diluyó mucho. Ahora es el propio Toledo quien asegura que Segura "se enfada mucho cuando yo le digo que haría de un fascista feliz como Torrente, pero no en una película como Torrente. Tendría que ser el malo de la película, no el héroe. La exaltación del protagonista, que es un fascista, racista, homófobo, machista, un tipo realmente repugnante que reúne en sí mismo todo lo peor de la España más oscura, reaccionaria, retrógrada".
"Es peligrosísimo"
El protagonista de 'Crimen Ferpecto' continúa señalando que "Si tú tienes una secuencia en la que Torrente le tira una chuleta al suelo y aparecen tres negros y se tiran a pelearse por la chuleta. Hostia, no hay ninguna crítica. ¡Al revés! La gente se reía con eso, les parecía gracioso. Es peligrosísimo, no, peligrosísimo, porque el humor es un arma política muy poderosa".
El propio Toledo recuerda que "nosotros en Animalario lo hemos tenido claro, siempre que a través del humor te da la posibilidad de profundizar y de hacer una crítica política superincisiva sobre cualquier aspecto, porque le da una esa pátina de bueno, de nos estamos riendo, pero claro, tú tienes que aprovechar esa risa para que el público diga, hostia, ¿de qué cojones me estoy riendo? No, claro, qué barbaridad. Te pone frente a un espejo. Y claro, utilizar el humor para eso es tremendo, ¿no?".
Por último, el actor que dio vida a Richard en la emblemática '7 vidas' destaca que "después de ahí que se quejen de que ya no se pueden hacer chistes de mariquitas", señalando a continuación que claro que puedes, pero no esperes que el resto se vaya a quedar callado y que renuncie a su derecho a criticarlo...
La última película en la que trabajaron ambos fue 'La reina de España' en 2016, pero hay que remontarse 12 años más para encontrarse 'El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo', donde sí que compartían escenas.
En Espinof | Ni 'Torrente', ni 'Padre no hay más que uno'. La mejor película de Santiago Segura es una de las mayores joyas del cine español
En Espinof | Las mejores películas españolas de 2026
Ver 3 comentarios