Los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en septiembre de 2026. Del prematuro regreso de 'Stranger Things' a la nueva película de Russell Crowe

El tiempo avanza de forma lenta pero inexorable y ahora lleva a que estemos a punto de despedirnos de agosto. Por ello, en Espinof vamos a hacer nuestro repaso a los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en septiembre de 2026, donde seguro que todos encuentran algún título de su agrado.

'The Gentlemen', temporada 2

Guy Ritchie arrasó en Netflix hace un par de años con la adaptación de su infravalorada película homónima. Veremos si el largo tiempo de espera no afecta demasiado al seguimiento de este entretenido thriller cómico comandado por unos inspirados Theo James y Kaya Scodelario.

Estreno el 2 de septiembre de 2026

'Stranger Things: Relatos del 85', temporada 2

Mucha prisa se ha dado Netflix en estrenar la temporada 2 de este spin-off animados de uno de los mayores éxitos de la plataforma. Es evidente que el plan siempre fue que tuviese al menos dos temporadas, pues apenas han pasado cinco meses desde el lanzamiento de la primera, pero para el público general no deja de ser una gran sorpresa, ya que está acostumbrado a tener que esperar mucho más.

Estreno el 17 de septiembre de 2026

'Monstruo: La historia de Lizzie Borden'

Esta antología criminal arrasó en Netflix con su primer entrega dedicada a Jeffrey Dahmer, quedándose lejos del impacto de aquella en sus sucesivas entregas. Veremos si eso cambia con la primera con protagonista femenina, interpretada para la ocasión por Ella Beatty. Además, en su reparto encontramos otros rostros conocidos como Charlie Hunnam, Vicky Krieps, Rebecca Hall o Sarah Paulson...

Estreno el 17 de septiembre de 2026

'Mis muertos tristes'

Es cierto que Pablo Larraín no estuvo muy inspirado con 'El Conde', pero fue el inicio de una relación profesional con Netflix que ahora retoma con esta miniserie basada en el libro de Mariana Enriquez. Su historia gira alrededor de una médica que acaba de jubilarse que tiene el don de comunicarse con los muertos, pero lo ha ignorado toda su vida. Las cosas cambian cuando descubre que su sobrina también puede hacerlo, aunque de forma bastante más particular...

Estreno el 24 de septiembre de 2026

'Un mundo diferente'

Secuela de la mítica comedia de finales de los años 80 que en esta ocasión sigue la historia de la hija de los protagonistas de la serie original. Aquí veremos cómo Deborah, interpretada por Maleah Joi Moon, intentará construir su propio legado mientras vive las típicas experiencias universitaria.

Estreno el 24 de septiembre de 2026

'Unabomber'

Esta versión cinematográfica de las andanzas de Ted Kaczynski, un terrorista que sembró el terror en Estados Unidos durante casi 20 años, cuenta con un estimulante reparto liderado por Jacob Tremblay, Russell Crowe y Shailene Woodley. Y tras las cámaras está Janus Metz Pedersen, quien hace unos años ya dio en la diana con otro biopic atípico titulado 'Borg McEnroe' y aquí promete darnos un true crime memorable.

Estreno el 25 de septiembre de 2026

'El problema final'

José Coronado, María Valverde y Maribel Verdú encabezan esta adaptación de la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte en forma de miniserie. La historia transcurre en al año 1959 y se sitúa en un islote cercano a Mallorca. Allí quedan aisladas 13 personas, dándose la particularidad de que una de ellas aparece muerta.

Estreno el 25 de septiembre de 2026

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