El 'Extended Look' de 'GTA VI' arrasa en Netflix con unas cifras de infarto y se ancla al número 1 con lo más visto de la plataforma

Cuando trascendió la noticia de que Netflix ofrecería en exclusiva temporal —de unas seis horas— el nuevo adelanto de 'Grand Theft Auto VI', intuimos al instante que la alianza entre la Gran N del streaming y Rockstar Games sería una apuesta a caballo ganador. Un par de días después del flamante estreno, con los datos de audiencia sobre la mesa, podemos confirmar el 'Extended Look' ha sido un bombazo en toda regla.

Jason, Lucía y Ted Sarandos

Según datos de Sensor Tower compartidos por IGN, la pieza publicitaria, de unos 26 minutos, se colocó instantáneamente en el número uno de la lista de películas más vistas en la plataforma —actualmente, mientras tecleo estas líneas, sigue ocupando la primera posición—, superando a estrenos como 'Susurran tu nombre', 'La mujer sin pasado' y 'Facing El Chapo'.

Si estuviste activo en redes sociales en torno a la hora de la publicación del 'Extended Look', probablemente verías algún post comentando caídas en el servicio de Netflix o diferentes fallos en el proceso de acceso al servicio. Esto cobra sentido cuando nos fijamos en que el uso de la aplicación móvil se incrementó un 50 % respecto a los jueves de los últimos tres meses, mientras que el tráfico vía web aumentó hasta el 125 %.

En lo que respecta al contenido en sí, la media hora de novedades fue una combinación de gameplay y cutscenes sin ningún tipo de comentario, pero editadas de un modo notable, con un ritmo fantástico y una selección de material que nos ha permitido comprobar algunas de las nuevas mecánicas jugables de la saga, así como hacernos una idea de las líneas generales de la historia, el tratamiento de personajes y unas localizaciones más vivas que nunca.

Desgraciadamente, tan espectaculares como el propio juego han sido las negligencias de Rockstar Games en lo que respecta al entorno laboral y sus trabajadores —intentando bloquear mediante despidos la formación de un sindicato e promoviendo la cultura del crunch— y a su relación con unos jugadores a los que ha privado de ediciones en formato físico, optando únicamente por el lanzamiento digital de una licencia que no convierte al comprador en propietario de su copia de 'GTA VI'.

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