Tras 40 años de magia, Phil Tippett cierra el estudio que vio nacer la edad de oro de los efectos visuales: "Moriré con la espada en la mano"

El curso cinematográfico 1977 fue testigo del nacimiento de una leyenda. Este tuvo lugar en el marco del revolucionario Episodio IV de 'Star Wars', cuyos 121 minutos de metraje incluyeron una partida de ajedrez holográfica en la que los jugadores competían con unas criaturas animadas por un jovencísimo Phil Tippett que, con 25 años, acababa de dar el primer paso para convertirse en uno de los grandes referentes de los efectos visuales de la historia del medio.

El maestro se toma un descanso

Ahora, casi medio siglo después de su debut en la gran pantalla, el californiano ha anunciado durante una entrevista con Berkleyside —vía Film Stories— que está "retirado del mundillo" y, lo que es más importante, que su estudio de Berkley —su ciudad natal— cerrará sus puertas después de 42 años en activo. Más de cuatro décadas en las que ha albergado producciones de auténtico lujo y ha sido testigo de auténticas revoluciones tecnológicas.

Estas incluyen el refinamiento del stop motion, reinventado en una técnica llamada go motion que se utilizó por primera vez para dar vida a los AT-AT de 'El imperio contraataca' y, años más tarde, la fusión de los efectos prácticos con los digitales en la eterna 'Parque Jurásico'; título que le sirvió para alzar su Premio Oscar tras el obtenido por 'El retorno del Jedi'. Pero su legado va muchísimo más allá.

Entre sus trabajos se encuentran joyas de la tala de 'Starship Troopers', 'Robocop', 'Willow', 'Howard el pato' y, en 2021, esa catedral animada titulada 'Mad God' que dirigió él mismo y cuyo proceso creativo se extendió durante unos 30 años. Pero, por suerte, la historia de Tippett no se va a quedar aquí, porque en una entrevista posterior con CBS News ha dejado caer que, si bien su estudio está oficialmente clausurado, no piensa dejar de trabajar.

Moriré con la espada en la mano. Hemos estado en activo unos 40 años. Ha sido una buena trayectoria.

Con motivo del cierre del estudio de Phil Tippett, este fin de semana se está celebrando una subasta de dos días en la que se venden piezas de atrezo, objetos de recuerdo y obras de arte que han sido testigos de primera línea del ascenso de una era de oro para los efectos especiales en Hollywood.

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