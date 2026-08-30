Shailene Woodley explica cómo fue enterarse de que sus escenas en 'The Amazing Spider-Man 2' se habían eliminado: "Interpretar a Mary Jane era mi sueño"

Por mucho que ya estés jugando en las grandes ligas, no debe ser plato de buen gusto que, después de conseguir un papel en un largometraje de un gran estudio y participar activamente en el rodaje, descubras que tus escenas han sido eliminadas por completo del montaje final. Pues esto es precisamente lo que le ocurrió a Shailene Woodley hace ya más de una década, cuando se estrenó 'The Amazing Spider-Man 2'.

The amazing hachazo

Durante una entrevista celebrada en el marco de las 'Foundation Conversation' del sindicato de actores de Estados Unidos —vía Variety—, la actriz explicó lo emocionante que fue ser elegida para dar vida a Mary Jane Watson en la película protagonizada por Andrew Garfield:

Era mi sueño porque, de verdad, ¡Dios mío! Spider-Man es mi superhéroe favorito. Mary Jane era mi personaje favorito cuando era pequeña. Así que, cuando me dieron el papel, pensé: “Esto es muy emocionante”.

A continuación, Woodley dio detalles sobre cuál fue su participación en la producción dirigida por Marc Webb, y sobre la justificación que le dieron desde el estudio cuando le confirmaron que, en efecto, su M.J. no compartiría pantalla con Peter Parker.

[Rodé ] unas tres escenas junto a Andrew Garfield. Y luego, como un año después, me dijeron: “Bueno, ya no sales en la película”. Y yo les pregunté: “¿Qué? ¿Qué queréis decir?”. Y me respondieron: “Hemos introducido un montón de personajes nuevos en esta última entrega, y vamos a esperar a ver… lo que pase entre [el personaje de Emma Stone, Gwen Stacy, que es la novia de Peter Parker en la película] y Andrew. Esperemos a que [Gwen Stacy] muera y luego presentaremos a Mary Jane".

Según parece, desde Sony creían que tener dos intereses amorosos para el bueno de Peter en un mismo título era un tanto confuso, lo cual, pensado en frío y teniendo en cuenta la trama de la película, tiene bastante sentido.

Bueno, eso es lo que me dijeron, ya sabes. Pero, de nuevo, quién sabe cuál es la verdad. Podría haberlo hecho fatal y que ellos hubieran dicho: “No podemos hacer esto”.

Por su parte, Matt Tolmach, productor de 'The Amazing Spider-Man 2', explicó a Variety durante la premiere del filme el cuándo se dieron cuenta de que el personaje de Shailene no estaría en él:

Nos metimos en una historia demasiado grande para lo que podíamos contar. Teníamos un guion de 148 páginas. Estábamos a la mitad de cuando nos dimos cuenta de que esta historia [con Mary Jane] no iba a estar en esta película.

¿Volveremos a ver a Mary Jane en las aventuras del trepamuros marvelita en la gran pantalla? Solo el tiempo lo dirá. Lo que está claro es que, después del taquillazo que ha pegado 'Spider-Man: Brand New Day', tendremos aventuras de nuestro amigo y vecino para rato.

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