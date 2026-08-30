La actriz que interpreta a Chun-Li explica cómo hizo crecer sus muslos 6,5 cm para la nueva película de 'Street Fighter'. "Estaba a punto de vomitar"

Desde que se publicaron los primeros materiales promocionales de la película, he tenido una suerte de fe prácticamente ciega en la próxima adaptación cinematográfica de 'Street Fighter'. La legendaria saga de videojuegos de Capcom ha probado suerte varias veces en la gran pantalla con resultados más que dudosos, pero parece que el despiporre que trae bajo el brazo Kitao Sakurai va a ser tan divertido y campy como satisfactorio.

¿Te parecen bien 6,5 cm?

Uno de los elementos que invitan a la esperanza, además del tono desacomplejado y pasado de rosca que dejan entrever los tráileres, es la caracterización de un reparto cargado de estrellas de las más diversas disciplinas —desde actores y actrices a wrestlers de la WWE, pasando por músicos y cómicos— que se han mimetizado con los luchadores de la veterana franquicia creada por Takashi Nishiyama e Hiroshi Matsumoto.

No obstante, si tuviésemos que destacar una sola de estas transformaciones, esa sería la de Callina Liang, que da vida a una Chun-Li cuyo peculiar físico parece haber sido trasladado a escala 1:1 a la acción real. Y es que, según ha explicado la propia intérprete en una entrevista con Empire —vía IGN—, se sometió a una rigurosa rutina de dieta y entrenamiento que le llevó a incrementar el tamaño de sus muslos en 6,5 cm.

Chun-Li basa todo en las patadas. Así que hicimos un montón de entrenamiento de taekwondo, muay thai y wushu (kung fu). Hacía dos horas de eso al día, fortalecí mucho las piernas y cambié mi dieta drásticamente. Cuando estaba ganando masa muscular, me comía 12 huevos al día. Tenía que comer cada dos horas y estaba a punto de vomitar. Pero funcionó. Al final del rodaje, mis muslos habían crecido seis centímetros y medio cada uno.

Pero como no todo es lucir palmito, Liang se tomó lo suficientemente en serio su papel como para interiorizar los movimientos de la luchadora china a base de estudio y repetición.

Me descargué todas y cada una de las versiones de Street Fighter en una PS5 y grabé todos los movimientos de Chun-Li durante los combates en mi móvil a cámara lenta, para poder reproducirlos y estudiarlos.

'Street Fighter', cuyo reparto completan Noah Centineo, Andrew Koji, David Dastmalchian, Jason Momoa y Cody Rhodes —entre otros— llegará a nuestras salas de cine el próximo 16 de octubre. No sé tú, pero yo estoy deseando posar mis retinas sobre ella lo antes posible.

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