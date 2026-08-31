El creador de 'Gárgolas' confirma que la serie de acción real producida por James Wan está muerta y enterrada

Como decía Milhouse en un capítulo de 'Los Simpson', "ya no hay buenos días, solo días". Y es que hoy, además de despedir el mes de agosto y tener el nuevo curso encima —con todo lo que conlleva—, hemos amanecido con una noticia que amargará la jornada a todo buen millennial que se criara delante de la televisión: la cancelación del reinicio en acción real de la eterna serie de animación 'Gárgolas'.

Fue el pasado 2023 cuando, después de infinidad de rumores, se confirmó que la factoría Disney había puesto en marcha un live action del show de Greg Weisman capitaneado nada menos que por el guionista Gary Dauberman —responsable de los libretos de 'It' y 'La monja'— y producido bajo el sello de la compañía Atomic Monster de James Wan. Por desgracia, como suele decirse, poco dura la alegría en casa del pobre.

La funesta confirmación del hachazo ha llegado por parte del propio Weisman, que hablando con Comics Online ha dejado caer que la licencia de Atomic Monster no ha servido para gran cosa, pero que desconoce los planes de un potencial lavado de cara animado.

Bueno, por lo que sé de la versión de acción real, eh, Atomic Monster tenía la licencia para desarrollar una serie de «Gargoyles» de acción real para Disney+, y ese proyecto se ha cancelado. No tengo ni idea de lo que ocurre con la animación, pero no hay planes actuales para una versión de acción real.

Como decía, la rumorología en torno a una 'Gárgolas' de acción real viene de largo. En 2018 conocimos que Jordan Peele había hecho un pitch de un proyecto de largometraje que quedó descartado, mientras que el mismo 2023 se asoció a Kenneth Branagh con un proyecto de película que, como podemos comprobar tres años más tarde, también se quedó en el tintero.

Mientras esperamos a que Goliath y compañía hagan su regreso triunfal, al menos podemos ver la serie original en Disney+. Aunque mejor limitarse a sus dos primeras temporadas, que cierran un arco fantástico antes de que La Casa del Ratón apartase a Wiseman del proyecto y produjese una tercera temporada infantilizada y bastante pobre. Luego podemos continuar con los cómics, pero de eso ya hablaremos en otro momento, porque hay demasiada tela que cortar.

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