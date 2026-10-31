Patrick Stewart solo necesitó su voz para aterrorizarnos en una de sus mejores interpretaciones. Fue en una joya ultraviolenta perfecta para disfrutar este Halloween

Puede que, de entre todas las conversaciones distendidas y alejadas de un ambiente estrictamente laboral que he mantenido con cineastas a los que admiro, una de las que siempre recordaré con un cariño especial fue la que mantuve con Jeremy Saulnier. Fue después de la proyección de 'Green Room', su descomunal tercer largometraje como director, que tuvo lugar en el Festival de Sitges en un ya lejano 2015.

Del intercambio, además de varias lecciones y advertencias que me guardaré para mí —una de ellas, de lo más reveladora, sobre una bisagra mal colocada en una puerta—, no puedo hacer más que destacar la infinidad de loas que el realizador dirigió al tristemente desaparecido Patrick Stewart, cuya irrupción en el proyecto fue cuestión de último minuto. "Estábamos a punto de empezar a rodar sus escenas y aún no teníamos villano".

El mejor Stewart es el más temible

A pesar de la urgencia y los dimes y diretes de pasar de un proyecto 100 % independiente como 'Blue Ruin' a trabajar en un sistema mucho más industrial y con estudios involucrados, 'Green Room' no solo se tradujo en un éxito cinematográfico indiscutible. También que sirvió a Stewart para brindarnos una de las mejores interpretaciones de su nutrida trayectoria profesional frente a las cámaras—personalmente, la situaría fácilmente en un Top 3 o un Top 5—.

Solo un muy selecto grupo de intérpretes son capaces de, sin aparecer en pantalla y únicamente con su voz como arma —su presencia física eleva aún más el desasosiego—, generar una sensación de pánico y temor que no solo se ve proyectada en sus víctimas en pantalla, sino que termina transpirando hasta inundar el patio de butacas; y esto es precisamente lo que consiguió con sus calmadas pero contundentes amenazas desde el otro lado de una puerta con su temible Darcy, líder de una peligrosa banda de neonazis.

Como digo, Sir Patrick Stewart es solo la guinda en un pastel ultraviolento, tenso y brillante en su construcción de atmósferas y personajes que, bajo la forma de un thriller de supervivencia y con la sutileza propia de un machetazo en la caja torácica, abraza la esencia de referentes del calibre como Paul Verhoeven, John Carpenter, Walter Hill e, incluso, un Howard Hawks cuya seminal 'Río Bravo' —influencia a su vez de la 'Asalto a la comisaría del distrito 13' del mencionado Master of Horror— sirve de cimientos heredados.

Introducir una amalgama de referentes de tal calibre en la coctelera brinda, en última instancia, una bomba de relojería brillante en lo técnico y en lo narrativo con alma de culto que se concentra en una hora y media levantada a base de punk —musical y audiovisual—, litros de hemoglobina, sufrimiento y un dominio del espacio, en este caso particularmente reducido, envidiable. Una joya que, una década después, sigue pasando más inadvertida de lo que debería.

Por suerte, tras haber pasado una larguísima temporada lejos de las plataformas de streaming, este Halloween se eleva como un visionado perfecto tras incluirse en el catálogo de Movistar+.

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