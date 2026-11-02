Esta noche en TV, una obra maestra del thriller y del género noir que sigue embriagando con su perfecta atmósfera

Puede haber películas donde el argumento sea realmente lo que cautive para verlas, y sea realmente imprescindible tener claro lo que sucede en todo momento. Pero hay veces donde no importa demasiado poder seguir lo que está sucediendo argumentalmente siempre que se siga emocionalmente.

Esto se entendía bastante bien en el género noir, donde a veces las intrigas se volvían tan enrevesadas que era complicado entender a dónde se dirigen ciertos personajes o qué posee quién. Da igual, siempre y cuando se tenga atmósfera arrebatadora que nos permita tener claros parámetros mínimos y, sobre todo, sea un deleite de ver. No hay película más perfecta en este arte que ‘El sueño eterno’ (’The Big Sleep’).

Soñar despierto

Adaptación de un clásico de Raymond Chandler, con el extraordinario Howard Hawks dirigiendo a la dupla de Humphrey Bogart y Lauren Bacall en una de sus múltiples colaboraciones, aquí encontramos una obra maestra del género negro. La mejor película con estas dos estrellas se va a poder ver hoy en televisión a través de La 2 a partir de las 22:30 (se puede encontrar también en streaming a través de Movistar Plus).

Philip Marlowe se encuentra de nuevo involucrado en un caso con muchas rencillas familiares e intereses cruzados. Un excéntrico millonario quiere que siga de cerca a sus dos hijas, metidas en asuntos poco recomendables. Tanto, que Marlowe acabará profundizando en un mundo de lo más peliagudo.

Los elementos de misterio e intriga son suficiente para entretener al que quiera un thriller de investigación de primera. Al fin y al cabo, ‘El gran sueño’ sigue siendo una notable producción de Hollywood, un terreno donde Hawks se podía mover con bastante fluidez y también gusto exquisito.

‘El sueño eterno’: un ambiente perfecto

No es, sin embargo, en lo que más pienso cuando recuerdo la película y de lo que considero que la vuelve esencial. Hay algo inefable, casi de magia del cine si lo preferís, en cómo la combinación de decorados, movimientos de cámara, música y química entre actores crea sensaciones embriagadoras y llenas de texturas. Un ambiente en el que estar inmerso durante horas si es necesario.

Se logra transmitir una sensación de peligro y elementos turbios necesarios de la historia, y también de profunda conexión emocional entre los personajes incluso aunque traten de mantener distancias. Bogart y Baccall crean una perfecta conexión juntos entre sus personajes mediante gestos y colocación del cuerpo, así como en la enunciación de cada palabra del guion. Es un trabajo de fina bisutería creando algo totalmente grande.

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