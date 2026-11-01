La gran sorpresa de 'Hope', analizada por su director: "En ese momento, me di cuenta de que no se necesita nada más que eso"

Nota: Este artículo contiene spoilers de 'Hope', así que si queires llegar virgen a su proyección, guárdalo y vuelve más tarde.

Si ya has visto 'Hope', es posible que tu rostro haya ido evolucionando a través de sus arrolladores —y, por qué no decirlo, abrumadores— 160 minutos de metraje en una amalgama de gestos que pueden incluir la estupefacción, la fascinación e, incluso, el desconcierto. Y es si algo hace la nueva locura de la factoría surcoreana, capitaneada en esta ocasión por Na Hong-jin, es no dejar indiferente hasta al espectador más curtido en la materia.

Agresores y víctimas

Además de dejarnos con la mandíbula desencajada con sus dos descomunales set pieces, que es alargan cada una durante prácticamente una hora, uno de los golpes narrativos más impactantes del largometraje se encuentra concentrado en su inesperado cuarto acto, en el que el punto de vista cambia drásticamente para dar una vuelta de tuerca al status quo y convertir a los aparentes antagonistas en protagonistas.

Es en este pasaje cuando, según Na, "vemos muy claramente dos bandos: los agresores [los humanos] frente a las víctimas [los alienígenas]", y ha desarrollado su razonamiento tal que así en una entrevista con Screenrant en la que desgrana las claves de un cierre tan inesperado como 100 % made in Korea.

Al final de la película, vemos muy claramente dos bandos: los agresores frente a las víctimas. Los agresores, que son los humanos, tienen la última palabra y expresan su punto de vista. Y luego las víctimas también tienen la oportunidad de mantener su última conversación y transmitir su perspectiva. En ese momento, me di cuenta de que no se necesita nada más que eso.

Las conversaciones finales de ambas facciones también son tremendamente reveladoras a la hora de construir el discurso de 'Hope' —su título, por supuesto, no está escogido al azar—.

En la conversación final de los agresores, transmiten una sensación de confusión al darse cuenta de que "esto es lo que debimos de haber estado haciendo. Ahora que somos conscientes de ello, ¿qué debemos hacer en el futuro?". No creo que hayan llegado del todo al punto del arrepentimiento, pero ese es el sentimiento que comparten y hacia el que se dirigen.

Por su parte, la última conversación de las víctimas transmite la sensación de que, a pesar de todo lo que ha sucedido, seguirán manteniendo la esperanza y seguirán adelante. Como tenemos estas dos versiones claras y opuestas de la historia, no creo que resulte ambiguo. En mi opinión, es un final adecuado para la película.

Ahora bien, ¿es lo que hemos visto en nuestras salas de cine todo lo que el cineasta de Seúl quería plasmar en pantalla? La intuición nos dice que en absoluto, y Na lo ha confirmado asegurando que necesitaría "una o dos películas más para contar la historia completa".

Creo que necesitaría una o dos películas más para contar la historia completa, pero mientras rodaba esta película se me pasó por la cabeza que quizá la historia que se cuenta en Hope fuera suficiente. En cuanto a las condiciones que tendrían que darse para hacer esas secuelas, creo que la más importante es que yo disponga de más tiempo para pensarlo detenidamente.

Si llegaremos a ver una continuación —ya no digamos una trilogía— o no, solo lo dirá el desempeño en taquilla de 'Hope' y el tiempo que tenga el bueno de Hong-jin para darle una pensada. En lo que a mí respecta, no seré yo quien haga ascos a otra dosis de acción y ciencia ficción de este calibre.

En Espinof | Las 24 mejores películas coreanas de los últimos años

En Espinof | Las 12 series coreanas mejor valoradas por la crítica y dónde verlas