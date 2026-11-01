Tras 20 temporadas, una de las series de suspense más famosas de la historia es cancelada por sorpresa de forma definitiva

Las series cada vez duran menos, tanto en número de episodios como en cantidad de temporadas. Sin embargo, todavía quedan algunas grandes veteranas en activo, pero la noticia ahora es la desaparición de una de ellas, pues acaba de hacerse oficial que la temporada 20 será la última para 'Mentes criminales'.

Siendo justos, 'Mentes criminales' fue cancelada en 2020 tras 15 entregas, pero fue resucitada en 2021 y rebautizada como 'Mentes criminales: Evolution'. Siendo justos, seguía siendo la misma serie, pero imagino que habría alguna motivación económica para ese cambio de nombre cuando dio el salto a Paramount+ en Estados Unidos.

Paramount necesita ahorrar dinero

Lo curioso es que la decisión de ponerle fin no tiene tanto que ver con que vaya mal en audiencias, pues todavía se mantiene en el top 10 de Paramount+ pese a que su último capítulo nuevo hasta la fecha se lanzó el pasado mes de julio, como con una medida de reestructuración de costes. Todo huele a que en el estudio andan bastante justos de dinero tras la multimillonaria compra de Warner.

Y es que 'Mentes criminales: Evolution' tiene un coste superior a otras series por tener unos orígenes en network. De hecho, era ya la última serie de esa estirpe en la plataforma tras las cancelaciones de 'SEAL Team', 'Frasier' y 'NCIS: Tony & Ziva'.

Seguro que tampoco ha ayudado el hecho de que Jane Wiseman, antigua líder de contenidos originales de Paramount+ y gran defensora de la serie, abandonase esa posición coincidiendo con la compra de Warner. De hecho, ella quería hacer más series en esa línea y uno de los primeros movimientos tras su marcha ha si justo acabar con ella...

La parte buena es que los fans de este universo todavía podrán disfrutar de la temporada 20, cuyo lanzamiento está previsto para 2027, pero todo apunta a que se quedará sin un verdadero final. Que el rodaje de la próxima entrega ya finalizó, por lo que su equipo no ha tenido tiempo para lidiar de forma alguna con esta inesperada cancelación.

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