El historiador militar Robert M. Citino elige la mejor película bélica sobre la II Guerra Mundial: "La he visto cincuenta veces"

La cosecha del cine bélico a lo largo de los más de 100 años de historia del séptimo arte nos ha dado algunas películas sencillamente inolvidables sobre el horror de la guerra. La mayoría dan una gran importancia al frente de batalla, pero hay muchos más aspectos sobre estos conflictos armados.

De hecho, el historiador militar Robert M. Citino elige como mejor película sobre la II Guerra Mundial una totalmente alejada del frente de batalla y que da prioridad absoluta a los prisioneros de guerra. Ese honor recae sobre 'Traidor en el infierno', el extraordinario largometraje dirigido por Billy Wilder con William Holden al frente de su reparto.

"Una que destaca por encima de las demás"

Estrenada en 1953, 'Traidor en el infierno' es una comedia bélica que cuenta la historia de Stalag 17, un campo de prisioneros alemán que alberga a más de 600 prisioneros americanos. Un día se monta una fuga, pero es abortada gracias a la existencia de un chivato. Todas las sospechas caen entonces sobre JJ Sefton, un cínico que comercia abiertamente con los alemanes a cambio de recibir un trato de favor...

La verdad es que sorprende que Citino ponga a 'Traidor en el infierno' por encima del resto de películas sobre la II Guerra Mundial, pero él mismo explica en Historynet que "las películas bélicas no me entusiasman demasiado" y reconoce que "deberían gustarme, pero no me gustan", pero con 'Traidor en el infierno' le sucede algo muy curioso:

Cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que hay una película de guerra que me gusta, una que destaca por encima de las demás, que me llega al alma.

El propio Citino destaca que "las películas sobre la Segunda Guerra Mundial tienden a priorizar la acción, por todas las razones que cabría esperar. Es más fácil venderlas al público, y aunque el cine es un arte, también es, sin duda, un negocio", por lo que 'Traidor en el infierno' ayuda a llenar ese vacío:

Es una triste realidad de la guerra, y no hay nada más triste que las fotografías de prisioneros de guerra justo después de rendirse. ¡Menuda mirada perdida! Un hombre que ha perdido toda esperanza no es un espectáculo agradable. Por ello, los prisioneros de guerra han estado prácticamente ausentes en la historia del cine sobre la Segunda Guerra Mundial.

"Las películas típicas de la Segunda Guerra Mundial solían recurrir a tópicos sobre la patria, la causa y el heroísmo. 'Traidor en el infierno' nos ofreció diálogos contundentes, una ambigüedad palpable y la dosis justa de misterio para convertirla en una película para la historia", sentencia Citino, quien destaca las particularidades del personaje por el que Holden fue justamente recompensado con un Óscar -el único que recibió la película-:

Los prisioneros de guerra deben preguntarse por qué están allí. ¿Vale la pena el sacrificio por la causa? ¿He defraudado a mi familia, amigos y país? ¿Acaso ser capturado me arrebata mi autoestima, incluso mi hombría? Sefton no se hace ninguna de esas preguntas. Para empezar, no luchaba por ninguna causa. Vive según su propio código, y parece que le funciona. Aunque la frase aún no existía, Sefton se preocupa por sí mismo. Él es honesto al respecto, y nunca afirma estar haciendo otra cosa. A pesar de su egocentrismo —o quizás precisamente por él— tiene un sentido del honor.

Además, Citino asegura que "la he visto cincuenta veces", ya que "podría verla todos los días y me sé de memoria muchos de los diálogos". Y si queréis comprobar por vosotros mismos si este historiador exagera o no, simplemente tenéis que ir a Filmin, ya que 'Traidor en el infierno' está disponible allí en streaming.

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