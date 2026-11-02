"El hecho de que siga trabajando es un milagro". A sus 93 años, la legendaria actriz de Hollywood se emociona al celebrar su exitosa carrera

Triunfar en Hollywood es muy difícil, pero aún lo es más tener una carrera longeva que abarque toda tu vida profesional. A muchas personas no les queda otra que retirarse, siendo ese uno de los motivos por los que la legendaria actriz Ellen Burstyn haya celebrado el simple hecho de poder seguir trabajando en el cine a sus 93 años.

La ganadora de un Óscar a la mejor actriz por 'Alicia ya no vive aquí' así lo quiso hacer saber durante su aún reciente visita al Festival de Venecia, donde confesó que "cuando tenía treinta y tantos años y pensaba en cuánto duraría mi carrera, estaba segura de que terminaría a los cuarenta. No creía que duraría mucho más". Por suerte, no fue el caso.

"Tengo toda una vida por delante"

Burstyn presentaba allí 'Place to Be', el nuevo largometraje dirigido por Kornél Mundruczó ('Fragmentos de una mujer') en el que comparte protagonismo con David Wenham y Taika Waititi, algo que aprovechó para decir también que "el hecho de tener 93 años y seguir trabajando es una especie de milagro que he atraído a mi vida. Estoy totalmente asombrada y, al mismo tiempo, profundamente agradecida".

Además, el lanzamiento de 'Place to Be' no es una anécdota sin continuidad, pues lleva trabajando muchos años de forma incansable y también tiene ya otros dos proyectos en agenda. Además, su visita a Venecia también fue reconocida con un León de Oro a la trayectoria profesional que agradeció con las siguientes palabras:

No se imaginan lo mucho que esto significa para mí. Una cosa es ganar un Óscar, un Tony o un Emmy, y los he ganado todos. Pero esto... es muchísimo. A los 93 años, significa que tengo toda una vida por delante. Pensé que tal vez no se trate solo de un registro de mis logros, sino también de lo que he aprendido.

Recordemos que además del Óscar por la película dirigida por Martin Scorsese, Burstyn volvió a ser aspirante al premio que entrega la Academia de Hollywood en cinco ocasiones más. Eso sí, por 'La última película', 'El exorcista', 'El próximo año, a la misma hora', 'Resurrección' y 'Réquiem por un sueño' tuvo que ver que el nombre de la ganadora no era el suyo.

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