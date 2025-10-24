82 años, 30 películas, 1 Oscar: este legendario actor le debe todo a Martin Scorsese y es el único que no ha aceptado rendirle homenaje

Los dos primeros actores en los que uno piensa al hablar del cine de Martin Scorsese son Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Su importancia resulta capital en el cine del autor de joyas como 'Taxi Driver' o 'Infiltrados', pero que eso no nos haga olvidarnos de lo clave que llegó a ser también Joe Pesci.

Por ello, llama la atención que Pesci no participe en 'Mr. Scorsese', el documental dividido en cinco episodios que Apple TV+ estrenó hace apenas unos días. La directora Rebecca Miller no tuvo problemas en que otros grandes nombres de Hollywood como Steven Spielberg o Spike Lee participasen en el mismo, pero le fue imposible convencer a Pesci.

El motivo de Pesci

Es cierto que Pesci tiene ya 82 años y que en 1999 decidió dejar el cine de lado, aunque desde entonces ha aparecido una cantidad reducida de títulos. Curiosamente uno de ellos es 'El irlandés', la excelente película que Scorsese dirigió para Netflix. Pero nada de eso sirvió para que quisiera participar en 'Mr. Scorsese'.

Tampoco el hecho de que Pesci ganase su único Óscar por su inolvidable interpretación en 'Uno de los nuestros'. De hecho, la propia Miller desvela en declaraciones recogidas por Allocine que "Marty lo explica un poco en el documental. Dice que Joe simplemente no quiere hablar de las experiencias que lo hicieron tan perfecto para este tipo de papel ".

Recordemos que Pesci se creció rodeado de criminales en Newark, lo cual fue fuente de inspiración clave a la hora de dar vida a Tommy DeVito. Un ejemplo de ello lo tenemos la escena en la que su personaje interroga de forma intimidatoria a Henry Hill (Ray Liotta), pues se basó en algo que él mismo presenció. Así lo resume Miller:

Esa gente le dio a Joe una paliza mucho mayor que a Marty . No creo que quiera volver a eso.

Con todo, Pesci sigue respetando mucho a Scorsese, con quien también trabajó en 'Toro salvaje' y 'Casino', pero en esta caso concreto ha preferido quedarse en el banquillo a convertirse en uno de los protagonistas.

