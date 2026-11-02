Casi 64 millones de visualizaciones en Netflix con sus 6 episodios. En 3 días regresa esta fabulosa serie de espías

El éxito y aclamación de ‘Slow Horses’ ha revitalizado el interés por los thrillers de espionaje con corte británico, especialmente aquellos que pueden alternar la violencia fría de este mundo con algo de cortante y ácido humor. Netflix acabó encontrando su propia réplica en la estupenda ‘Palomas negras’ (’Black Doves’).

Keira Knightley es la protagonista junto a Ben Whishaw de este electrizante drama de intriga, dobles vidas y asesinos bastante implacables. Joe Barton creó y escribió los seis episodios que componen la primera temporada que está en Netflix, que fue todo un éxito sorpresa en su momento volviéndose la más vista en decenas de países en su primera semana.

Aves asesinas

Knightley interpreta a una esposa entregada de un candidato político a la cuál sus errores del pasado le dan caza. No sólo es el repentino asesinato de su amante, sino que también se está dando caza al entorno de su pasado como espía letal. Whishaw da vida a su antiguo compañero que regresa a su vida para protegerla.

En su primera semana ya acumuló decenas de millones de visualizaciones. Hasta el momento, según datos de la propia Netflix, sus seis capítulos han acumulado 63,9 millones de reproducciones en la plataforma. Si todo va como es debido, su segunda temporada, que se estrena este mismo jueves 5 de noviembre, va a impulsar esa cifra para acercase al centenar de millones.

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