Julia Roberts tuvo una inesperada influencia en Ryan Gosling durante el rodaje de 'Proyecto salvación': "Si tienes un problema, habla con ella"

Ryan Gosling encontró una solución bastante peculiar a uno de los mayores problemas que tuvo durante el rodaje de 'Proyecto salvación': la soledad. En la película de ciencia ficción de 2026, el actor interpreta a Ryland Grace, un astronauta que despierta en una nave espacial a años luz de la Tierra y descubre que es el único superviviente de una misión destinada a investigar un sol lejano.

Aunque más adelante su personaje encuentra compañía en Rocky, gran parte de la historia transcurre con Gosling prácticamente solo frente a las cámaras. Una experiencia que terminó pasándole factura al intérprete, hasta el punto de pedir ayuda a los directores Phil Lord y Christopher Miller para tener a alguien con quien interactuar.

Una peculiar compañera de rodaje

Durante una entrevista con IndieWire, Gosling reconoció que llegó un momento en el que estaba "cansado de actuar solo" en 'Proyecto salvación'. El actor decidió salir del plató para tomar un poco de aire y acabó encontrándose con Julia Roberts, que se encontraba trabajando en 'Caza de brujas', la película de Luca Guadagnino. Aunque nunca habían hablado antes, la actriz se sentó con él y le contó lo bien que se lo estaba pasando durante el rodaje.

"No había estado con ella nunca, y se sentó a hablar conmigo. [...] Me contó lo bien que se lo estaba pasando en el rodaje con Luca Guadagnino. Me dijo: Deberías venir, y yo necesitaba interactuar con alguien. Así que fui al plató, y estaban rodando una escena de fiesta, todos bebiendo y divirtiéndose, y parecía que se lo estaban pasando de maravilla".

Aquella visita le permitió comprobar hasta qué punto echaba de menos compartir escenas con otros intérpretes. Mientras Gosling pasaba buena parte de sus jornadas en un plató diseñado para recrear el aislamiento espacial de su personaje, el equipo de Guadagnino estaba rodando una escena de fiesta llena de gente. La experiencia le recordó lo diferente que podía resultar trabajar rodeado de compañeros y le dio una idea para afrontar el resto del rodaje. Sin embargo, la historia de 'Proyecto salvación' exigía que Ryland Grace estuviera solo durante gran parte de su aventura, por lo que no bastaba con cambiar de escenario o buscar más interacción fuera de las cámaras: necesitaba encontrar una manera de tener un compañero de escena dentro de su propia película.

Fue entonces cuando Gosling acudió a los directores Phil Lord y Christopher Miller con una extraña petición.

"Les dije: Quiero un amigo, quiero alguien con quien actuar [...] Me preguntaron: Vale, ¿pero qué hacemos? Y les dije: Quiero una fregona, quiero convertirla en una persona y hablar con ella. Y lo pararon todo en y se pusieron a gatear por el plató buscando cinta adhesiva, gafas y un vestido. Me ayudaron a construir esta fregona para que pudiera rodar escenas con ella, a la que llamamos Moppy Ringwald".

La anécdota resulta especialmente llamativa porque el rodaje contaba con una infraestructura tecnológica muy sofisticada, con grandes pantallas LED y escenarios preparados para recrear el espacio. Sin embargo, lo que necesitaba Gosling no era otro avance técnico, sino alguien -o algo- con quien poder actuar. Y la buena disposición de Lord y Miller permitió que la idea saliera adelante y que Moppy Ringwald se convirtiera en una presencia habitual durante las jornadas de trabajo.

El propio actor se quedó con una lección muy concreta de aquella experiencia, que atribuye directamente a su encuentro con Roberts: "Si tienes un problema y no puedes resolverlo, habla con Julia Roberts. Esa es la gran lección. Ella te lo solucionará".

Aunque Moppy Ringwald no tiene un lugar importante en el montaje final de la película, sí tiene un breve cameo en ella y aparece con más frecuencia en las escenas eliminadas. Conocer la historia que hay detrás de la fregona añade una nueva dimensión a esas imágenes, sobre todo al pensar que sirvió como compañera improvisada de Gosling mientras rodaba una película en la que su personaje debía enfrentarse al aislamiento más absoluto. Suerte que estaba Julia Roberts para compensar el peso de la soledad.

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