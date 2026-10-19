'Proyecto Salvación' dejó fuera del montaje final un detalle esencial para entenderla. La película plantea una teoría que no explica del todo bien

'Proyecto Salvación' se ha convertido en uno de los grandes fenómenos recientes de la ciencia ficción. La película protagonizada por Ryan Gosling adapta la novela de Andy Weir y sigue la estela de 'Marte' ('The Martian'), otra historia del escritor que consiguió trasladar al cine su particular combinación de ciencia, aventura y supervivencia.

Sin embargo, ni siquiera una producción tan bien recibida está libre de cometer algún que otro fallo. De hecho, hay una escena eliminada que podría haber reforzado uno de los aspectos más interesantes de la historia: su explicación científica.

Un misterio mejor explicado

La edición en físico de 'Proyecto Salvación' incluye cinco escenas eliminadas, la mayoría centradas en momentos de los personajes y que tienen un tono más bien cómico que podría haber interrumpido el ritmo de la película. Una de ellas, titulada "We Could Be Cousins" resulta especialmente curiosa porque no solo profundiza en la relación entre Grace y Rocky, sino que también desarrolla una de las cuestiones científicas que se explican muy por encima en el montaje final.

En la película, Ryland Grace forma parte de una misión espacial que viaja hasta Tau Ceti, una estrella que parece haber resistido al avance del astrófago, una forma de vida que consume energía estelar y amenaza con acabar con el Sol. La investigación de Grace y su compañero alienígena los lleva a descubrir que Tau Ceti también está afectada, pero que un organismo presente en uno de sus planetas, al que llaman Adrian, es capaz de alimentarse del astrófago. Esa criatura, bautizada como Taumoeba, se convierte en la clave para combatir la amenaza. Sin embargo, el hallazgo nos plantea una pregunta: ¿por qué existe un ecosistema capaz de contener al astrófago precisamente allí?

Pues resulta que la secuencia eliminada ofrece una posible respuesta a través de una conversación entre Grace y Rocky. El protagonista llega a la conclusión de que la coexistencia entre ambos organismos solo puede explicarse si el astrófago se originó en Tau Ceti. Desde allí habría conseguido extenderse a otros sistemas solares, quizá mediante una eyección de masa coronal, convirtiéndose en una especie invasora fuera de su entorno original. La Taumoeba, por su parte, habría evolucionado en ese mismo ecosistema y desarrollado la capacidad de consumirlo. De esa manera, Tau Ceti no sería una excepción inexplicable, sino el lugar donde comenzó todo y donde todavía existe una forma natural de mantener a raya la amenaza.

El título de la escena procede de la conclusión humorística a la que llegan los dos personajes mientras exploran esa posibilidad: si la vida surgió en Tau Ceti y se extendió por el universo, quizá ambos compartan un origen remoto. La idea de que Grace y Rocky podrían ser "primos cósmicos" introduce una versión de la teoría de la panspermia, según la cual la vida puede propagarse entre distintos lugares del universo. Es un momento que encaja con la curiosidad científica del protagonista y con la peculiar forma de comunicarse que desarrolla con Rocky, pero también desplaza el foco hacia una broma que se prolonga durante demasiado tiempo.

Es fácil de ver por qué Phil Lord y Christopher Miller decidieron prescindir de la secuencia. Los cineastas suelen combinar humor y emoción en sus películas, pero aquí el chiste termina restando fuerza a una revelación que podría haber tenido más peso dramático. La conversación se alarga y desvía la atención de la importancia del descubrimiento, algo que probablemente habría perjudicado el ritmo de la película si se hubiera mantenido completa.

Aun así, eliminarla por completo quizá no fuera la única solución. Un montaje más breve habría permitido conservar la explicación sobre el origen del astrofago y la singularidad de Tau Ceti sin prolongar innecesariamente el intercambio entre Grace y Rocky. De esta manera, la película habría reforzado su componente científico y aclarado mejor uno de los mecanismos fundamentales de su argumento.

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