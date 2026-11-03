5,5 millones de espectadores. La bola negra' se convierte en la película más vista del año en España, pero 'La odisea' y 'Spider-Man: Brand New Day' todavía la superan en algo

El tremendo éxito de 'La bola negra' sigue creciendo y alcanzando cada vez mayores hitos. Hoy ha logrado uno que hace apenas unos meses parecía imposible, ya que la cinta de Los Javis se ha convertido en la película más vista del año en España al haberse vendido ya más de 5,5 millones de entradas para poder verla en pantalla grande.

Esos datos permiten a 'La bola negra' superar tanto a 'Spider-Man: Brand New Day' como a 'La odisea', títulos que habían dominado las tops de taquilla en España hasta la fecha. Eso sí, a 'La bola negra' todavía le falta una batalla en la que superar a los largometrajes de Christopher Nolan y Destin Daniel Cretton: la recaudación total.

Más espectadores pero menos dinero

Es cierto que de 'La bola negra' se han vendido más entradas que de 'La odisea' y 'Spider-Man: Brand New Day', pero las del drama histórico encabezado por Matt Damon y las de la nueva aventura de Marvel con Tom Holland tienen un coste medio más elevado, por lo que su recaudación total aún hoy es superior.

Buena prueba de ello es que el Ministerio de Cultura apunta que 'La odisea' acumula ya 38,42 millones de euros, mientras que 'Spider-Man: Brand New Day' anda por los 39,92 millones. Por su parte, 'La bola negra' acaba de superar la barrera de los 37 millones y sigue siendo la película más taquillera del momento en salas, pero tampoco vendamos la piel del oso antes de cazarla...

Es bastante probable que 'La bola negra' acabe superando a esas dos grandes producciones de Hollywood, pero lo que sí hizo hace bien poco fue superar a 'Ocho apellidos catalanes' como la tercera película española más taquillera de todos los tiempos en nuestro país.

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