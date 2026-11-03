Rodrigo Sorogoyen, director de cine: "No soporto trabajar con imbéciles. A mis actores le pido compromiso y que sean bellas personas"

Con 45 años, nadie duda hoy de que Rodrigo Sorogoyen es uno de los directores más talentosos del cine español. De su muy buen hacer detrás de las cámaras hemos visto películas como 'As bestas', 'El reino' o la más reciente 'El ser querido', sin olvidar series como 'Antidisturbios'.

El madrileño ha demostrado una notable capacidad para combinar tensión, profundidad dramática y realismo en sus obras. Esto último es fundamental en su visión y, por tanto, también es algo que tiene muy presente en el proceso de casting.

"Verdad. Sobre todo, que se parezca a la realidad. Es que cuando veo actores que se han operado, con los dientes blancos o que están cachísimos... digo: '¿Por qué hacéis esto?'. Bueno, obviamente tienen trabajo o lo tendrán, pero no conmigo. Yo busco intentar retratar la calle de la manera... Y cuando digo la calle, si la película va sobre un castillo en Francia del siglo XVII, voy a eso; pero si va del metro de Madrid, pues intento que sea eso lo que busco", contó el director, poniendo como ejemplo a David Lorente, con quien el cineasta ha trabajado ya en dos ocasiones.

Le gusta descubrir talentos en sus películas

Aunque hay más. Llevar a buen término un largometraje no siempre es sencillo, por lo que Rodrigo Sorogoyen quiere rodearse de gente competente y capaz de sumar al equipo: "Pido muchas más cosas, como compromiso, y también que sean bellas personas. No soporto trabajar con imbéciles, evidentemente. Entonces lo que pido es eso, y hay mucho donde elegir. Hay actores buenísimos y actrices buenísimas en este país que todavía no tienen ese reconocimiento", añadía sobre su interés en descubrir talentos.

"Si trabajo con alguien es porque lo admiro y entiendo que suele ser recíproco"

Aunque al principio de su trayectoria algunas productoras o cadenas llegaron a sugerirle rostros conocidos, Sorogoyen asegura que nunca le impusieron a ningún intérprete. El director siempre ha defendido su criterio en las decisiones de reparto, apostando también por descubrir nuevos talentos y dar oportunidades a actores y actrices que todavía no cuentan con el reconocimiento del gran público. Al mismo tiempo, eso sí, ha querido colaborar de forma recurrente tanto con su equipo técnico como con actores de su confianza para mantener un espacio de complicidad y riesgo compartido.

"Si trabajo con alguien es porque lo admiro y entiendo que suele ser recíproco. Yo me puedo reír muchísimo con Victoria [Luengo], pero también puedo decirle: 'Oye, esto no está bien'. Y ella igual. Obviamente, cuando hay algo que no me cuadra, soy duro de convencer. Pero recuerdo muchas veces en las que sí me han hecho cambiar de opinión. En este trabajo hay que rodearse de gente inteligente y sensible.

'El ser querido', estrenada el pasado 26 de agosto, volvió a dejar claro el talento del director madrileño. En Espinof la definimos como una dolorosa maravilla con un Javier Bardem demoledor. En cuanto tengas oportunidad de hacerlo, no dudes en verla.

Imagen | Apagón

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