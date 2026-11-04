Olivia Colman y Alexander Skarsgård analizan 'Wicker' y el final de la película: "Es una historia de amor con mucho que decir sobre el patriarcado y el matrimonio"

La primera impresión puede llevar a engaño. Cuando se lanzó el tráiler de 'Wicker', buena parte de las conversaciones giraron alrededor de Alexander Skarsgård y su llamativo personaje, un hombre hecho de mimbre que protagoniza junto a Olivia Colman algunas escenas bastante subidas de tono. Sin embargo, reducir esta película a su componente sexual sería quedarse en la superficie de una historia que tiene bastante más que contar.

La producción, protagonizada por ambos actores y con Peter Dinklage en el reparto, utiliza la comedia y la fantasía para abordar cuestiones como las relaciones de pareja, las desigualdades sociales, los celos y las expectativas que tradicionalmente han pesado sobre hombres y mujeres. Una lectura que los intérpretes dejado clara en una entrevista para Today.

Cuidado, que hay spoilers.

"Es una preciosa historia de amor, divertida e irreverente, ambientada en un mundo fantástico creado por nuestros guionistas y directores, Alex Huston Fischer y Eleanor Wilson, junto a unos colaboradores extraordinarios", explica el actor. Y añade que también contiene "muchos comentarios sociales sobre el patriarcado, la jerarquía social y la institución del matrimonio, pero tratados con mucha ligereza y delicadeza".

En 'Wicker', Colman interpreta a una pescadora independiente que vive apartada del resto de los habitantes de su localidad. Acostumbrada a las burlas y al rechazo de sus vecinos, ha aprendido a desenvolverse sola y no parece especialmente interesada en encontrar pareja. De hecho, cuando le preguntan si ha encontrado un amante, su respuesta es bastante reveladora: "El amor parece más una carga que un premio".

Pero su manera de entender las relaciones cambia y decide acudir al Cestero, interpretado por Peter Dinklage, para pedirle que fabrique un marido para ella. El resultado es un hombre hecho de mimbre, de aspecto imponente, pero con un carácter amable y una devoción absoluta hacia su esposa.

Colman reconoce que siente una especial admiración por su personaje, precisamente por su capacidad para valerse por sí misma. "Tiene fortalezas en su soledad y posee su propia autonomía. Es maravillosa, pero lleva una armadura", explica la actriz. Una protección que ha construido después de toda una vida soportando las burlas de los demás.

Lo que no imagina inicialmente es que terminará enamorándose de aquella criatura que ha pedido fabricar.

Cuando el amor también da miedo

La relación comienza marcada por la atracción física, pero poco a poco evoluciona hacia algo mucho más profundo. Ambos descubren una forma de convivencia basada en el cuidado mutuo, la confianza y la complicidad. Una dinámica que contrasta con los matrimonios que les rodean.

'Wicker', atípica fábula sobre el amor

"Al principio es deseo, ¿verdad?", reconoce Colman, antes de explicar que su personaje acaba enamorándose de alguien extraordinario: "Aprenden juntos lo que significa amar".

Para Skarsgård, uno de los momentos que mejor resume esa transformación llega cuando la pescadora le dice a su marido: "Ahora tienes mi corazón". El actor considera que esa frase concentra una de las grandes contradicciones del amor: entregar a otra persona algo tan importante como nuestra propia felicidad también implica exponerse al sufrimiento.

Y ahí está buena parte del mensaje de la película. Amar supone asumir riesgos, especialmente para alguien que ha pasado toda su vida intentando no depender de nadie.

Frente a la envidia y los prejuicios

La felicidad de la pareja, sin embargo, termina convirtiéndose en un problema para sus vecinos. Las mujeres empiezan a observar con envidia la atención y los cuidados que el Hombre de Mimbre dedica a su esposa, mientras que los maridos se sienten cuestionados por su comportamiento.

La situación afecta especialmente a la esposa del sastre, interpretada por Elizabeth Debicki. Aunque aparentemente tiene una vida perfecta, en realidad echa de menos una identidad propia y envidia tanto la independencia de la pescadora como la relación que mantiene con su marido.

Sus manipulaciones y rumores provocan una crisis que lleva a la protagonista a creer que ha sido traicionada. Convencida de la infidelidad de su esposo, acaba arrojándole fuego. "No es precisamente su mejor momento", bromea Colman sobre la reacción de su personaje.

El desenlace demuestra hasta qué punto los prejuicios pueden destruir aquello que más queremos. Cuando el Cestero encuentra al Hombre de Mimbre gravemente quemado, lo repara y permite que la verdad salga finalmente a la luz.

Olivia Colman y Alexander Skarsgård protagonizan 'Wicker'

La película culmina con una nueva oportunidad para la pareja, que decide abandonar el pueblo junto a un bebé de mimbre que han adoptado. Mientras tanto, el Cestero pone en evidencia la verdadera naturaleza de los vecinos al ofrecer una Esposa de Mimbre al mejor postor, con consecuencias bastante desagradables para el comprador.

Colman resume el coste emocional de toda esta experiencia con una reflexión que va más allá de la ficción: "El duelo es el precio que pagamos por amar. Si quieres profundamente, cuando esa persona ya no está, el dolor es terrible. Pero ¿alguna vez dirías que no al amor desde el principio? Yo no lo haría. Es un salto de fe aterrador, pero merece la pena".

Una declaración que define bastante bien el espíritu de 'Wicker': detrás de su peculiar romance fantástico y su humor provocador, hay una historia sobre la valentía de amar y la dificultad de hacerlo cuando el mundo que nos rodea parece empeñado en lo contrario.

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