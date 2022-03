Alexander Skarsgård confiesa que 'The Northman' ha sido el trabajo más difícil de su carrera: "pasé de hacer de uno de los tíos más ricos del planeta a que me arrastrasen por el barro"

Los papeles que requieren unas buenas dosis de entrenamiento físico son todo un desafío para los actores. En el caso de 'The Northman', Alexander Skarsgård ha admitido que rodar la película de Robert Eggers ha sido uno de los trabajos más duros de su vida.

'The Northman' promete ser toda una experiencia con su relato de esta leyenda vikinga. Ya sabemos que los vikingos no tenían precisamente vidas delicadas, pero las calamidades por las que pasan sus personajes también afectaron a los actores durante el rodaje.

Además de la dura preparación física, Alexander Skarsgård ha confesado que su papel en la película de Robert Eggers ha sido el trabajo más difícil de su carrera, física y mentalmente hablando, pero que también ha sido el más satisfactorio.

Pasar de su papel en Succession a rodar 'The Northman' fue un giro completo para Skarsgård, que tuvo que dejar atrás toda las comodidades de su anterior papel y cambiarlas por un personaje con un entorno mucho más duro.

"Literalmente pasé de hacer de uno de los tíos más ricos del planeta en esta casa preciosa, rodeado de yates y lujos y helicópteros... a meterme en un avión y volar a Islandia para que me pusieran grilletes y me arrastrasen por el barro. Me desperté por completo, la experiencia me ha enseñado humildad"

